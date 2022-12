Vermisste 25-Jährige aus Chemnitz könnte in Nürnberg sein – wer hat Anna P. gesehen?

Von: Felix Herz

Die 25-jährige Anna P. aus Chemnitz wird seit Donnerstag, 22. Dezember, vermisst. Möglicherweise ist sie in Nürnberg. © Polizeipräsidium Mittelfranken

Die Polizei sucht nach der 25-jährigen Anna P. aus Chemnitz. Jetzt gehen die Beamten an die Öffentlichkeit – die junge Frau könnte auch in Nürnberg sein.

Nürnberg – Entgegen ihrer Gewohnheiten, so schreibt es die Polizei Mittelfranken, ist Anna P. aus Chemnitz am Donnerstag, 22. Dezember, bisher nicht nach Hause zurückgekehrt. Die Polizei sucht nach der 25-jährigen Frau – und wendet sich nun an die Öffentlichkeit. Wer hat Anna gesehen?

25-jährige Chemnitzerin vermisst: Sie könnte in Nürnberg sein

Der Polizei zufolge verließ die junge Frau am Donnerstag gegen 7.10 Uhr ihre Wohnung in der Reichenhainer Straße in Chemnitz. Gegen 7.30 Uhr wurde sie noch im Bereich der Chemnitzer Kindertagesstätte in der Tschaikowskistraße gesehen. Seitdem verliert sich ihre Spur, sie kehrte bisher nicht nach Hause zurück.

Mit der Suche wendet sich die Polizei nun an die Öffentlichkeit. Es könne demnach nicht ausgeschlossen werden, dass sich Anna P. in einer hilflosen Lage befindet. Die ersten Ermittlungen der Beamten ergaben, dass sich die 25-Jährige – vermutlich in Begleitung eines Mannes – in Nürnberg und Umgebung aufhalten könne. „Möglicherweise sind beide in einem schwarzen Pkw, Subaru Forester, mit ukrainischem Kennzeichen unterwegs“, heißt es in der Pressemitteilung der Polizei.

Anna P. aus Chemnitz vermisst: Beschreibung der jungen Frau

Die Polizei beschreibt die Vermisste wie folgt:

Name: Anna P.

Aussehen: Etwa 160 Zentimeter groß, von schlanker Statur, mit langen, glatten, dunkelblonden Haaren.

Kleidung: Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens trug sie eine blaue Jeansjacke, ein Kapuzen-Shirt mit weißem Kunstfell, eine mintgrüne Hose und weiße Sportschuhe.

Weitere Merkmale: Die junge Frau spricht Ukrainisch, Russisch und versteht etwas Deutsch.

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Hinweise. Wer die 25-Jährige gesehen hat oder weiß, wo sie sich aufhält / aufhalten könnte, solle sich unter der Telefonnummer (03 71) 3 87 34 48 mit den Beamten in Verbindung setzen. Hinweise werden auch an jeder anderen Polizeidienststelle entgegengenommen. (fhz)

