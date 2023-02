Wo ist Helga? - Münchnerin verschwindet nach Besuch in Nürnberg spurlos

Von: Katarina Amtmann

Helga aus München wird nach einem Nürnberg-Besuch vermisst. © Polizei Mittelfranken

Helga aus München wollte nach einem Besuch in Nürnberg mit dem ICE zurück in die Landeshauptstadt fahren - doch dort kam die 81-Jährige nie an.

Nürnberg - Seit Freitag, 3. Februar, wird Helga K. aus München nach einem Besuch in Nürnberg vermisst. Die Polizei bittet um Hinweise bei der Suche nach der 81-Jährigen.

Münchnerin verschwindet nach Besuch in Nürnberg - Sie wollte per ICE zurückfahren

Die Seniorin war laut Pressemitteilung der Polizei in Nürnberg zu Besuch. Um 17.45 Uhr fuhr sie vom Nürnberger Hauptbahnhof mit dem ICE zurück nach München. Dort kam die Frau jedoch nicht an. Suchmaßnahmen der Polizei blieben erfolglos.

Auf der Fahrt nach München hatte der ICE lediglich einen geplanten Halt gegen 18.30 Uhr in Ingolstadt. Möglicherweise sei die Gesuchte hier ausgestiegen. Aufgrund einer Krankheit sei es nicht auszuschließen, dass sich die Vermisste orientierungslos im Bereich Ingolstadt aufhalte und dringend ärztliche Hilfe benötige. „Unter Umständen bestieg sie in Ingolstadt einen anderen Zug in unbekannte Richtung“, heißt es in der Pressemitteilung weiter.

Dieses Foto veröffentlichte die Polizei bei der Suche nach Helga aus München. © Polizei Mittelfranken

Münchnerin nach Nürnberg-Besuch vermisst: So wird die Gesuchte beschrieben

81 Jahre alt

circa 150 cm groß

rund 50 kg, schlanke Statur

dunkle, schulterlange und glatte Haare

schwarze Hose, schwarze Schuhe, schwarze Mütze, dunkel lilafarbener Mantel

Handtasche und Reisekoffer

Polizei Mittelfranken bittet um Hinweise zu vermisster Münchnerin

Wer die Vermisste sieht oder Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben kann, soll sich unter dem Notruf 110 an die Polizei wenden.

