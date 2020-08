„Hinweis eines aufmerksamen Zeugen“: Suche nach vermisster 16-Jähriger nimmt gutes Ende

Badeunfall an beliebtem See: Ersthelfer und Retter ziehen 17-Jährigen aus dem Wasser - er stirbt im Krankenhaus

An einem beliebten See in Nürnberg hat sich ein tragischer Unfall ereignet. Ersthelfer und Einsatzkräfte zogen einen 17-Jährigen aus dem Wasser, doch er starb.