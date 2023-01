Schon seit mehreren Tagen vermisst: Wo ist Aylin (16)?

Von: Katarina Amtmann

Aylin (16) wird vermisst. © Polizeipräsidium Mittelfranken

Aylin aus Röttenbach wird seit dem 6. Januar vermisst. Nun bittet die Polizei um Mithilfe der Bevölkerung bei der Suche nach der Jugendlichen.

Roth - Seit Freitag, 6. Januar, wird Aylin. L (16) aus Röttenbach (Landkreis Roth) vermisst. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Jugendliche aus Röttenbach (Landkreis Roth) vermisst - Zuletzt am Bahnhof gesehen

Die Jugendliche wurde laut Pressemitteilung der Polizei zuletzt am 6. Januar am Bahnhof in Georgensmünd gesehen. Von dort hat sie mutmaßlich den Zug Richtung Nürnberg genommen.

Jugendliche in Franken vermisst: So wird das Mädchen beschrieben

16 Jahre

157 cm groß

60 kg schwer

blaugraue Augen

dunkelblondes bis hellbraunes Haar

trug zuletzt einen schwarzen Adidas-Kapuzenpullover, eine schwarze Adidas-Jogginghose und weiße Nike-Turnschuhe; zudem führt sie einen schwarzen Adidas-Rucksack mit sich

Jugendliche aus Röttenbach vermisst - Polizei bittet Bevölkerung um Hilfe

Die Polizei bittet bei der Suche nach der Vermissten um Mithilfe aus der Bevölkerung. Hinweise zum Aufenthaltsort des Mädchens nimmt die Polizeiinspektion Roth unter der Telefonnummer 09171 9744-0 sowie jede andere Polizeidienststelle oder der Polizeinotruf 110 entgegen. (kam)

