Vermisstenfall: 63-Jähriger aus Nürnberg verschwunden - dann taucht er plötzlich wieder auf

Von: Leyla Yildiz

Der vermisste Nürnberger ist wieder da. © imago/Symbolbild

Vermisstenfall in Nürnberg: Ein 63-jähriger Pflegeheimbewohner ist seit Donnerstag (3. März) verschwunden. Jetzt gab es die erlösende Nachricht.

Update vom 4. März, 18.58 Uhr: Die Polizei kann Erfolg melden. Der vermisste 63-jährige Nürnberger ist wieder da. „Am Freitagnachmittag (4.3.2022) konnte er wohlbehalten angetroffen werden. Die Fahndung wird hiermit widerrufen“, heißt es in einer neuen Pressemitteilung der Polizei Mittelfranken.

Erstmeldung vom 4. März, 13.18 Uhr: Nürnberg - In Nürnberg wird seit dem gestrigen Donnerstag (3. März) ein 63-Jähriger vermisst. Wie die Polizei Mittelfranken mitteilt, hat der er gegen 14.45 Uhr das Pflegeheim am Nordring verlassen „und ist seitdem nicht mehr dorthin zurückgekehrt“. Er sei auf eine regelmäßige medizinische Versorgung angewiesen. Bislang blieben alle Suchmaßnahmen in dem Vermisstenfall erfolglos. Unter anderem sei ein Hubschrauber bei der Suche im Einsatz gewesen. Die Polizei bitte nun um Hinweise aus der Bevölkerung und sucht mit einem Foto.

Vermisstenfall in Nürnberg: Polizei bittet um Hinweise

Wer der Polizeiinspektion Nürnberg-Ost Hinweise zum Verschwinden des 63-Jährigen geben kann, soll entweder die Telefonnummer (0911) 91 95 0 oder den Polizeinotruf 110 wählen. Wichtig ist dabei, ob ihn jemand nach dem genannten Zeitpunkt gesehen hat oder sogar den Aufenthaltsort von Andreas B. weiß. (ly)