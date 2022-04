Junge Unternehmerin (23) will alte Villa in Nürnberg aufmotzen - „voll verrückte Fügung“

Von: Nikolas Pelke

Schon im Juni soll das neue „Villibald“ in der alten Villa in Nürnberg eröffnet werden. © Nikolas Pelke

Simira Tang will eine alte Villa im Schatten der Nürnberger Burg zur neuen Event-Location für Kunst und Kultur machen. Allerdings nicht ganz umsonst.

Nürnberg - Schon im Juni will Simira Tang die vornehme Villa in der Pirckheimerstraße aufsperren. Unter dem Namen „Villibald“ will die 23-jährige Kulturmanagerin einen neuen Kreativort für Kunst und Kultur in Nürnberg schaffen. Die Besonderheit ist, dass nicht die Stadt, sondern eine junge Privatfrau das mondäne Anwesen für die Öffentlichkeit öffnen will.

„Villibald“ in Nürnberg: Gründerin hat Besitzer der Villa zufällig getroffen

„Ich habe den Eigentümer der Villa total zufällig kennengelernt. Nach fünf Minuten hat es schon Klick gemacht. Und jetzt feiern wir im Juni endlich die Eröffnung. Das ist voll die verrückte Fügung gewesen“, freut sich die 23-jährige „Villibald“-Gründerin Simira Tang.

Simira Tang freut sich auf die anstehende Eröffnung ihres „Herzensprojektes“ in der alten Villa in Nürnberg. © Paul Quednau / Villibald

Vorher habe in dem prächtigen Anwesen eine Anwaltskanzlei residiert. Der Villenbesitzer sei selbst gefragter Architekt und habe die herrschaftlichen Räume im Erdgeschoss unbedingt wieder einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich machen wollen. Derzeit wird noch an allen Ecken und Enden gewerkelt, damit das Erdgeschoss bis zur Eröffnung fertig ist. Eine „superkommerzielle Eventlocation“ wolle Tang aus der Villa nicht machen. Stattdessen schwebt der jungen Gründerin die Renaissance einer Salon-Kultur mit anregenden Lesungen und nachdenklichen Konzerten vor. Ausgelassene Partys am Abend will Tang jedenfalls nicht in den edlen Räumen schmeißen. „Veranstaltungen müssen doch nicht immer nur nachts stattfinden“, findet Simira Tang.

„Villibald“ erinnert an Willibald Pirckheimer

Der Name des „Herzensprojekts“ ist übrigens relativ schnell erklärt. „Villibald“ soll augenzwinkernd die Geschichte des Anwesens mit der Hausnummer 32 in der Pirckheimer Straße aufgreifen. Willibald Pirckheimer sei ein kunst- und kulturaffiner Mäzen und obendrein enger Freund Albrecht Dürers gewesen. Aus der Melange von „Willibald“ und „Villa“ sei Tang schließlich auf den passenden Namen „für mein Baby“ gekommen.

Aktuell ist die Gründerin dabei, die Geschichte des alten Hauses zu erforschen. „Die Villa ist von einem Juden gebaut worden“, berichtet Tang über die ersten Ergebnisse aus der Recherche. In der Nazi-Zeit seien die ursprünglichen Besitzer enteignet worden. Nach dem Krieg sei in den 50er-Jahren eine Wiedergutmachung an die ursprünglichen Besitzer bezahlt worden. Heute würden die Nachfahren verstreut in aller Welt leben. Tang würde gerne noch eine Ausstellung über die spannenden Villenhistorie auf die Beine stellen.

„Villibald“ als Anlaufstelle für Kunst- und Kulturliebhaber: Eröffnung für Juni geplant

Doch zunächst steht die Eröffnung vor der Tür. Schon im Juni soll es so weit sein. „Ein genauer Termin steht noch nicht fest. Aber langsam muss ich auch mal Geld verdienen, um die Kulturveranstaltungen refinanzieren zu können“, sagt die gelernte Veranstaltungskauffrau. „Der Unterhalt von so einem Altbau mit so hohen Decken ist schon krass teuer“, sagt die 23-jährige „Villibald“-Gründerin.

Das neue Konzept für die alte Villa kommt offensichtlich bestens an. Besonders für Foto- und Filmproduktionen sei das „Villibald“ schon häufig reserviert worden, freut sich Simira Tang. Ihr Traum: Aus der wunderschönen Jugendstilvilla einen urbanen Kreativort und hippen Begegnungsraum machen.