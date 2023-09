„Babbierbabbadeggl“: Münchner Comedian macht Witze über fränkischen Dialekt

Von: Adriano D'Adamo

Der Stand-up-Comedian Max Osswald zählte auf der Bühne seine liebsten fränkischen Wörter auf. Sowohl das Publikum als auch das Internet erfreuten sich daran.

München – Fast zwei Drittel der Deutschen sprechen mit Dialekt. Das bestätigten in einer Umfrage von YouGov 65 Prozent der Befragten an. Dabei unterscheiden sich die deutschen Dialekte nicht nur in ihrem Vokabular, sondern auch in ihrer Beliebtheit. Aus einer Umfrage des Online-Sprachlernportals Preply geht hervor, dass Sächsisch der unbeliebteste deutsche Dialekt ist. Bairisch landete in dem Ranking auf Platz drei. Fränkisch schnitt vergleichsweise gut ab und landete im Mittelfeld. Das hielt den Münchner Stand-up-Comedian Max Osswald dennoch nicht davon ab, sich über den fränkischen Dialekt lustig zu machen.

Fränkisch geht viral: Publikum mag die „Grabbelgrubbe“

Während seines Auftritts bei der Show „Comedyflash“ erzählte der Comedian, wie sehr er den fränkischen Akzent mag und zählte seine Lieblingswörter in eben jenem Dialekt auf. Mit starker Betonung auf dem G und D sind das „Grabbelgrubbe“, „Brosdada“, „Babbierbabbadeggl“ und „Dembodaschntuch“. Dem Publikum gefiel es und es lachte bei jedem fränkischen Wort. Das Video seines Auftritts endete mit einer Anmerkung zum fränkischen Dialekt. „Alles ist weich dort, außer Sempft.“

Auf Instagram wurde das Video mehr als eine Millionen Mal aufgerufen und kann mehr als 31.000 „Gefällt mir“-Angaben vorweisen. Viele Instagram-Nutzer ließen es sich nicht nehmen, in die Thematik einzusteigen. Sie teilten in den Kommentaren ihre fränkischen Lieblingswörter mit und machten gemeinsam darüber weitere Witze.

Kein „fei“, aber tolle Vornamen auf fränkisch – eine Auswahl an Kommentaren

„Aber keiner bringt das nicht zu übersetzende Wort ,fei‘“

„Die Mehrzahl von T-Shirt ist einfach ,diescherder‘“

„Tolle Namen sind zum Beispiel auch Mardin, Domas, Grisdian, Gadarina, Madina, Dina“

„Gräuderbudderbaguedde hast vergessen“

In den Kommentaren teilten die Nutzer auch ihre Erfahrungen und Anekdoten mit dem fränkischen Dialekt mit. Die amerikanische Comedian Susanne Bloss schrieb unter dem Video: „Babierdüdla. Und das beste is, wenn zurück in die fränkische Heimat kommt. Sich denkt: wow, der Dialekt ist krass. Und am nächstn Daach redst wie alla anndern.“

