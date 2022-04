Erlanger Bergkirchweih ohne Zelt? Großer Betrieb sagt für 2022 ab

Von: Felix Herz

Volksfest-Fans müssen jetzt stark sein: Der Betrieb Schächtner stellt 2022 kein Zelt auf der Erlanger Bergkirchweih auf. Was bedeutet das für die Planung?

Erlangen – Nach zweijähriger Corona-Pause soll 2022 die Erlanger Bergkirchweih endlich wieder stattfinden. Angesetzt ist das Volksfest für den Zeitraum 2. Juni bis 13. Juni 2022. Bei einer Pressekonferenz am 1. April stellte Erlangens Oberbürgermeister Florian Janik klar, dass die Stadt fest plane, das Open-Air-Volksfest auf dem Berg stattfinden zu lassen. Doch es gibt Hürden, unter anderem der Ukraine-Krieg beeinflusst die Planungen.

Jetzt gibt es einen neuen Rückschlag, der das Volksfest wohl stark verändern wird: Wie Konrad Beugel, Referent der Stadt Erlangen für Wirtschaft und Finanzen, gegenüber nordbayern.de bestätigte, werde der Betrieb Schächtner im Jahr 2022 kein Zelt auf der Erlanger Bergkirchweih aufstellen.

Erlanger Bergkirchweih 2022 ohne Zelt: „Stand jetzt“

Die Stadt könne hier nicht eingreifen, so Beugel weiter. Er schließt aber nicht aus, dass es trotzdem gastronomische Angebote auf der Bergkirchweih geben werde. Wird es also sicher kein Zelt auf dem Erlanger Volksfest geben? Zumindest ist die Rede von „Stand jetzt“, es ist also nicht ausgeschlossen, dass ein anderer Betrieb ein Zelt aufstellen wird. Aktuell lässt sich darüber jedoch nur spekulieren, nach jetzigem Stand muss das Volksfest heuer wohl ohne Zelt auskommen.

Corona, Ukraine und Unsicherheit: Bergkirchweih mit Einschränkungen

Bereits seit 1755 gibt es das zwölftägige Volksfest in Nordbayern. In den Jahren vor Corona waren die Schächtner-Zelte Sammelpunkt für ausgelassene Stimmung und Volksmusik – 2018 hatte zum Beispiel Peter Wackel für ein echtes Highlight in dem Zelt gesorgt. 2022 wird es das wohl nicht geben. Auch wird die anhaltende Corona-Pandemie – trotz Wegfall vieler Regelungen und Maßnahmen – auf die Erlanger Bergkirchweih Einfluss nehmen.

Wie das Volksfest 2022 genau ablaufen wird, steht noch in den Sternen. Vieles wird erst kurz vor Start beschlossen, um nicht durch kurzfristige Änderungen und Ausfälle aus dem Plan geworfen zu werden. Immerhin ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Bergkirchweih stattfindet, sehr hoch – Stand jetzt. (fh)

