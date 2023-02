„Vom Schlachter gerettet“: Kaninchendame Babsi landet im Nürnberger Tierheim

Von: Katarina Amtmann

Teilen

Kaninchendame Babsi sitzt im Nürnberger Tierheim und wartet auf eine neue Familie. © Tierheim Nürnberg

Babsi ist eineinhalb Jahre alt und derzeit im Tierheim Nürnberg. Die Kaninchendame braucht ein neues Zuhause und einen Kumpel, der ebenfalls chronischer Schnupfer ist.

Nürnberg – Zahlreiche Tiere sitzen gerade im Tierheim Nürnberg und warten auf ein neues Zuhause. Die beiden Hunde Raky und Balu suchen eine Familie und würden am liebsten zusammenbleiben. Auch Mischling Mogli ist nach Jahren immer noch im Tierheim.

Name Babsi Rasse Stallkaninchen-Mix Kastriert Nein Im Tierheim seit 13. Juni 2022

Übrigens: Unser Nürnberg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Mittelfranken und der Franken-Metropole. Melden Sie sich hier an.

Kaninchendame Babsi landet im Nürnberger Tierheim: „Vom Schlachter gerettet“

Das Nürnberger Tierheim sucht aber nicht nur für zahlreiche Hunde neue Besitzer, sondern auch für Kleintiere wie Babsi. Die Kaninchendame hofft neben einem neuen Zuhause auch auf einen Kumpel. „Sie wurde vom Schlachter gerettet und ist so bei uns gelandet“, berichten das Tierheim zu mehreren Fotos von Babsi auf Facebook.

Kaninchendame Babsi sucht neues Zuhause – Sie hat chronischen Schnupfen

Anfangs sei das Tier etwas panisch und könne anderen Kaninchen gegenüber etwas zickig werden. Babsi ist eineinhalb Jahre alt und nun schon seit über einem halben Jahr im Tierheim. „Sie hat chronischen Schnupfen und sucht deshalb einen Kumpel, der ebenfalls ein chronischer Schnupfer ist“, so das Tierheim weiter.

Happy End: Diese Hunde fanden ein neues Zuhause Fotostrecke ansehen

Babsi werde in Innenhaltung vermittelt und nicht in reine Käfighaltung. „Wer hat ebenfalls einen (oder gern auch mehrere) chronische Schnupfer daheim und möchte Babsi ein Zuhause schenken? Dann meldet euch gerne im Kleintierhaus unter der (0911) 9 19 89 25“, so der Aufruf an Kaninchenfreunde. (kam)

Ein echtes Weihnachtswunder erlebte eine Familie aus Nürnberg: Sie fand ihren Hund, der seit sieben Jahren verschwunden war, wieder.

Alle Nachrichten aus Nürnberg und Umgebung sowie aus ganz Bayern lesen Sie immer bei uns. News und Geschichten aus Bayern sind nun auch auf unserer brandneuen Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.