Verheerender Brand in Autohaus: Mehrere Fahrzeuge in Flammen – 100 Einsatzkräfte vor Ort

Von: Felix Herz

In einem Autohaus in Hersbruck ist am Sonntagabend ein Feuer ausgebrochen. Dabei ist ein hoher Sachschaden entstanden. © NEWS5 / Merzbach

Im Showroom eines Hersbrucker Autohauses ist am Sonntagabend ein Feuer ausgebrochen. Mehrere Autos sind den Flammen ganz oder teilweise zum Opfer geworden.

Hersbruck – Am Sonntagabend, 10. September, ist in einem Autohaus in Hersbruck, Landkreis Nürnberger Land, ein Feuer ausgebrochen. Dabei wurden mehrere Fahrzeuge teils stark beschädigt. Zahlreiche Einsatzkräfte waren vor Ort, um den Flammen Einhalt zu gebieten.

Verheerendes Feuer in Hersbrucker Autohaus: 100 Einsatzkräfte vor Ort

Dem Bericht der News-Agentur News5 zufolge wurde die Feuerwehr am Sonntagabend zunächst zu einem „Brand PKW“ gerufen – schnell stellte sich dann aber heraus, dass es um deutlich mehr ging, als nur ein brennendes Auto. Denn in dem Autohaus in Hersbruck, das sich im Gebäude einer ehemaligen Gärtnerei befindet und überwiegend aus Glas besteht, standen beim Eintreffen der Einsatzkräfte bereits mehrere Fahrzeuge in Flammen.

Dem Bericht nach waren zu diesem Zeitpunkt auch bereits die Scheiben des Gebäudes geborsten und die Flammen schlugen aus dem Showroom des Autohauses nach draußen an die Rückseite des Gebäudes. Sofort wurde Verstärkung angefordert. Insgesamt waren laut News5 schließlich rund 100 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei vor Ort.

Zwei Fahrzeuge brennen komplett aus – Hoher Sachschaden entstanden

Verletzt wurde bei dem Brand glücklicherweise niemand. Der entstandene Sachschaden ist jedoch enorm hoch. So brannten zwei Fahrzeuge komplett aus, weitere sieben wurden zum Teil stark beschädigt.

Gegenstand der Ermittlungen ist nun vor allem, was den Brand ausgelöst hat. Diese hat die Kriminalpolizei übernommen. Den Sachschaden schätzt die Polizei unterdessen auf 250.000 Euro. (fhz)

