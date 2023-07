Böen und Gewitter: „Ziemlich frisch für die Jahreszeit“ – Wetter-Experte mit ernüchternder Prognose

Von: Katarina Amtmann

Das Wetter in Bayern wird unbeständig. Auch für Franken macht ein Experte wenig Hoffnung auf Besserung - die aktuelle Prognose für Nürnberg und Umgebung.

Nürnberg - Am Sonntag, 23. Juli, galten bereits erste Warnungen des Deutschen Wetterdienstes. Am Montag ging es damit weiter, Stumböen und Gewittern drohten. Und am Dienstag ist das Sommerwetter ebenfalls weit entfernt.

Schauer und Gewitter in Franken: Starke Böen - „Ziemlich frisch für die Jahreszeit“

In Franken gibt es am Dienstag und Mittwoch weitere Schauer und Gewitter, „die tagsüber auch recht zahlreich auftreten“, berichtet Wetter-Experte Stefan Ochs in seiner Prognose auf wetterochs.de. „Mit einer Tageshöchsttemperatur von 19 Grad ist es doch ziemlich frisch für die Jahreszeit. Der in Böen starke und in Gewitternähe teilweise sogar stürmische Wind weht aus West“, heißt es in der Vorhersage für die Regnitz-Region weiter.

Wie Ochs weiter berichtet stößt die kühle Luft auch in den Mittelmeerraum vor und beendete die dortige Hitzewelle.

Wetter in Franken: Warmfront trifft auf kühle Luft - Wettermodelle uneins

Für den Donnerstag wird eine Warmfront erwartet, das heißt wärmere Atlantikluft gleitet „auf die bei uns liegende kühle Luft“, so der Wetter-Experte. Wie intensiv das geschieht, sei noch unklar. Beim ICON-Modell wird es regnerisch, die Temperaturen liegen bei maximal 19 Grad. Beim GFS-Modell hingegen scheint die Sonne gelegentlich durch die Wolkendecke und die Temperaturen steigen auf bis zu 24 Grad.

In Bayern wird es ungemütlich (Symbolbild). © IMAGO / Lobeca

Am Freitag und Samstag soll dann allerdings schon die nachfolgende Kaltfront das Wetter beeinflussen. Am Freitag dominiert die Warmluft, was Temperaturen von 26 bis 30 Grad ermöglicht. Schauer und Gewitter sind allerdings möglich, am Samstag gehen die Temperaturen dann auf 22 Grad zurück. „Diese unbeständige und gemäßigt temperierte Westwetterlage hält mindestens bis Mitte nächster Woche an. Danach laufen die Prognosen der verschiedenen Wettermodelle völlig auseinander“, so Ochs abschließend. (kam)

