Camping- und Parkflächen zunächst nicht befahrbar: Regen verzögert Anreise zum Taubertal-Festival

Von: Katarina Amtmann

Am Donnerstag startet das Taubertal-Festival in Franken, dort tritt unter anderem Peter Fox auf. Doch die Anreise verzögert sich. Grund ist starker Regen.

Update vom 9. August, 15 Uhr: Wegen des starken Regens hat sich die Anreise vieler Musikfans zum Taubertal-Festival in Mittelfranken verzögert. Die Camping- und Parkflächen in Rothenburg ob der Tauber waren am Mittwoch zunächst nicht befahrbar, weil es in der Nacht so heftig geregnet hatte (siehe Erstmeldung). Am Nachmittag konnte der Veranstalter diese schließlich öffnen. Man bitte trotzdem alle Besucherinnen und Besucher, möglichst erst am Donnerstag anzureisen, um Staus zu verhindern, sagte ein Sprecher.

Camping- und Parkflächen nach starkem Regen nicht befahrbar: Anreise zu Taubertal-Festival verzögert sich

Erstmeldung vom 9. August, 12.38 Uhr: Rothenburg - Wegen starken Regens verzögert sich die Anreise zum Taubertal-Festival, das ab Donnerstag (10. August) in Mittelfranken stattfindet. Aktuell seien die Camping- und Parkflächen in Rothenburg ob der Tauber nicht befahrbar, teilten die Veranstalter auf der Homepage mit.

Am Donnerstag startet das Taubertal-Festival, die Anreise verzögert sich allerdings aufgrund von starkem Regen. © IMAGO / HMB-Media / Panthermedia

Wegen starkem Regen: Anreise zu Taubertal-Festival verzögert sich

Die Wettervorhersage sei aber positiv, heißt es weiter. Man gehe aktuell davon aus, dass der Regen demnächst aufhöre. „Die Flächen werden dann recht schnell wieder befahrbar sein.“ Die Festivalgäste sollten ihre Anreise deshalb um ein paar Stunden nach hinten verschieben. Darum bat der Veranstalter unter anderem auch auf Instagram.

Das schlechte Wetter hatte am vergangenen Wochenende das berühmte Heavy-Metal-Festival in Wacken (Schleswig-Holstein) zur Schlammschlacht werden lassen, vor allem bei der Anreise gab es Probleme. Aus Sicherheitsgründen verhängten die Veranstalter einen Einlassstopp, mehr als 20.000 Metalfans konnten nicht aufs Gelände.

15.000 Besucher bei Taubertal-Festival erwartet: Auftritte von Peter Fox und Marteria

Beim Taubertal-Festival in Mittelfranken werden rund 15.000 Besucher erwartet. Von Donnerstag bis Sonntag treten dort unter anderem Stars wie Peter Fox, Rapper Marteria oder die Punkband Broilers auf. (kam)

