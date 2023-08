Wetter in Franken wird wechselhaft: Vorhersagen deuten auf Wärmegewitter hin

Von: Leyla Yildiz

In Franken soll es weiterhin zu vereinzelten Regenfällen kommen. © Bernd Weißbrod/dpa/Symbolbild

Auf Unwetter folgen wieder Unwetter. In Franken soll es Vorhersagen zufolge in den nächsten warm werden, allerdings steigt damit auch die Gewitterneigung.

Nürnberg - Nach einem Wochenende, das in Bayern von intensiver Sonneneinstrahlung und Hitze, aber auch von heftigen Unwettern gezeichnet war, wird sich das Wettergeschehen in der Region Franken in den nächsten Tagen weiterhin vielfältig gestalten. Die jüngsten Prognosen des Deutschen Wetterdienstes deuten darauf hin, dass Unwetter erneut eine Rolle spielen werden.

In Nürnberg steht laut wetteronline bis Donnerstag eine Serie von Gewittern und Regenfällen bevor. Trotz dieser atmosphärischen Unruhen wird die ersehnte Abkühlung vorerst ausbleiben. Die Bewohner der Frankenmetropole müssen sich nach wie vor auf Temperaturen zwischen 27 und 29 Grad Celsius einstellen. Doch nicht nur Nürnberg wird von den Unwettern tangiert.

Wetter in Franken: Regen und Schauer folgen auf Hitze

Der Rest Frankens bleibt ebenfalls nicht verschont. Am Donnerstag ist eine stark bewölkte Wetterlage zu erwarten, begleitet von Regen, Schauern und vereinzelten Gewittern, so die präzisen Beobachtungen des DWD. In Würzburg beispielsweise wird das Thermometer trotz dieser meteorologischen Kapriolen im Tageshöchstwert beständig bei 28 Grad Celsius verharren.

Die Bewohner und Besucher Frankens sind somit aufgefordert, in den kommenden Tagen ihre Regenschirme stets griffbereit zu halten und auf die wechselhafte Wetterlage adäquat zu reagieren. Eine genaue Beobachtung der aktuellen Vorhersagen sowie das Beachten von eventuellen Warnungen seitens der Experten des Deutschen Wetterdienstes sind hierbei unerlässlich. (ly)

