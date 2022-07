Frankenwald stirbt immer mehr ab - Naturschützer warnen: „Ist ein Katastrophengebiet“

Von: Nadja Pohr

Der Borkenkäfer sowie die extreme Trockenheit und Hitze hat dem Frankenwald in den letzten Jahren zugesetzt. © IMAGO/CHROMORANGE

Der Borkenkäfer und die Trockenheit lassen den Frankenwald in Oberfranken zunehmend absterben. Naturschützer schlagen Alarm und fordern schnelle Unterstützung.

Kronach/Steinbach am Wald - Im Regierungsbezirk Oberfranken erstreckt „Bayerns grüne Krone“ - der Frankenwald. Doch seit etwa vier Jahren stirbt das Waldgebiet sichtbar ab. Erst kamen die Borkenkäfer, die zunächst Baumkronen befielen und sich dann weiter ausbreiteten. Ein Jahr später plagten Trockenheit und Hitze den Wald. Im verhältnismäßig normalen Jahre 2021 konnten die Bäume sich nicht mehr erholen. Mittlerweile ist ein Viertel des Frankenwaldes abgestorben und die Naturschützer schlagen Alarm.

„Der Frankenwald ist ein Katastrophengebiet“: Naturschützer fordern Hilfe

Auf dem Höhenrücken des Frankenwalds stehe kaum noch ein Baum, wie der Bayerische Rundfunk berichtet. An anderen Stellen wurde hingegen bereits alle Fichten, Kiefern und die wenigen Lärchen komplett abgeholzt. „Der Frankenwald ist ein Katastrophengebiet“, sagt Hubert Weiger, Ehrenvorsitzender des Bund Naturschutz Bayern bei einem Termin in Steinbach am Wald (Landkreis Kronach) . Alarmierend sei aus seiner Sicht, dass der Frankenwald still sterbe. In den 80er-Jahren, beim Waldsterben im Fichtelgebirge, sei die Sorge der Bürger größer gewesen.

Der Frankenwald ist laut Hubert Weiger jedoch enorm wichtig für das Klima und sollte deshalb dringend Hilfe bekommen. Der Wald schützt vor Hochwasser, verhindere die Bodenerosion, bindet CO2 und ist auch für Erholung und Tourismus enorm wichtig. Die Naturschützer fordern deshalb dringend Unterstützung. Forstministerin Michaela Kaniber (CSU) kündigte derweil bereits im Mai an, die Wiederbewaldung dort voranzutreiben. Aber auch den privaten Waldbesitzern in der Region müsse geholfen werden.

Naturschützer drängen: Ministerpräsident Söder soll sich den Frankenwald ansehen

Durch die extreme Trockenheit und Hitze gab es zuletzt mehrere Brände in den Wäldern Frankens. Richard Mergner, Landesvorsitzender des Bund Naturschutz in Bayern, drängt daher auf ein „Aktionsprogramm Frankenwald“ und fordert, dass sich Ministerpräsident Markus Söder den Wald dringend ansehen soll. In den letzten Jahrzehnten sei aus unterschiedlichen Gründen zu viel versäumt worden, sagt Merger dem BR. Aber es gibt Möglichkeiten den Frankenwald zu retten, dafür müsse jedoch schnell gehandelt werden.

