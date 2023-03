Großer Warnstreik in Bayern: Sämtliche Flüge in Nürnberg gestrichen – Rettungsflieger nicht betroffen

Von: Katarina Amtmann

Am Montag wird in Deutschland gestreikt, die Auswirkungen auch in Bayern sind groß. An den Flughäfen in München und Nürnberg geht nichts mehr.

Nürnberg - Am Montag, 27. März, wird in Deutschland gestreikt. Die Auswirkungen in Bayern sind groß, so steht beispielsweise der ÖPNV in München still, auch am Flughafen in der Landeshauptstadt sowie in Nürnberg geht nichts mehr.

Heute großer Warnstreik in Bayern: Rettungsflieger am Nürnberger Flughafen nicht betroffen

Die am Albrecht-Dürer-Flughafen in Nürnberg stationierten Rettungsflieger sind vom Warnstreik allerdings nicht betroffen. So seien Rückholaktionen von im Ausland erkrankten oder verunglückten Deutschen weiter möglich, wie ein Flughafensprecher am Morgen sagte. Der normale Passagierverkehr finde dagegen nicht statt. „32 Verbindungen sind gestrichen worden.“

Der Streik legt auch den ÖPNV in Nürnberg lahm. Der VGN hat keine Notpläne für Bus, U-Bahn und Tram vorgesehen. Das bedeutet einen Totalausfall.

Auch der Albrecht-Dürer-Flughafen in Nürnberg ist vom Streik betroffen (Archivbild). © IMAGO / IPA Photo

„Es ist fast ein bisschen gespenstisch“: Streik legt Flugbetrieb am Münchner Flughafen lahm

Am Flughafen München soll es am Montag ebenfalls keinen regulären Flugverkehr geben. Lediglich ein Ambulanzflieger sei am Morgen angekommen. „Es sind keine Passagiere unterwegs“, sagte eine Sprecherin der Verkehrsleitung des Flughafens München am Morgen. Alle 785 geplanten Flüge fielen aus. „Es startet und landet nichts. Es ist fast ein bisschen gespenstisch.“ Der Betrieb am Flughafen hatte bereits am Sonntag wegen eines Warnstreiks der Gewerkschaft Verdi stillgestanden. Zehntausende Passagiere waren betroffen. (kam/dpa)

