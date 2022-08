Mit Wasserwerfern gegen die Dürre: Bereitschaftspolizei gießt Bäume

Von: Tanja Kipke

Teilen

Ungewöhnlicher Einsatz: Bereitschaftspolizei gießt mit Wasserwerfern Bäume. © NEWS5 / Deyerler

Wasserwerfer im Einsatz: Die Bereitschaftspolizei unterstützt die Stadt Nürnberg beim Bewässern der Bäume. Der Bürgermeister zeigt sich dankbar.

Nürnberg – Die Hitze macht Franken weiterhin zu schaffen. Die Böden sind ausgetrocknet, die Natur scheint sich nach wie vor nicht zu erholen. Erste Landkreise haben daher Verbote beschlossen, Nürnberg nutzte Schwimmbadwasser, um die Bäume der Stadt zu bewässern. Jetzt unterstützt auch noch die Bereitschaftspolizei mit Wasserwerfern.

Ungewöhnlicher Einsatz in Nürnberg: Polizei gießt Bäume mit Wasserwerfern

Die starke Sonneneinstrahlung und die anhaltende Trockenheit stellten die Stadt vor große Herausforderungen, sagte Bürgermeister Christian Vogel, „die zusätzliche Wässerung ist deswegen besonders willkommen.“ Er bedanke sich ausdrücklich für die unkomplizierte Hilfe bei der federführenden Dienststelle und den Beamtinnen und Beamten vor Ort. Bereits im Hitzesommer 2018 habe die Bereitschaftspolizei mit vollem Einsatz in vielen Straßen gewässert.

An vier Tagen wird die Bereitschaftspolizei mit ihrem Wasserwerferfahrzeug mit einer Kapazität von 10.0000 Litern unterwegs sein, teilte das Presseamt am Montag mit. Gewöhnlich kommt es bei Demonstrationen oder Fußballspielen, aber auch bei Notlagen wie Waldbränden zum Einsatz.

(Übrigens: Unser Nürnberg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Mittelfranken und der Franken-Metropole. Melden Sie sich hier an.)

Sör versorgt 9500 Bäume mit Wasser

Das Wasser für die Bäume werde an Hydranten gezapft, sagte eine Sprecherin des Servicebetriebs Öffentlicher Raum Nürnberg (Sör) am Montag. Sör versorgt derzeit rund 9500 Bäume mit rund 18 Millionen Liter Wasser im Jahr. „Innerhalb des Mittleren Rings sind vier Sör-Wässerfahrzeuge im Drei-Schicht-Betrieb in der Zeit von April bis Oktober im Einsatz.“ Bis Ende September unterstützen noch fünf zusätzliche, auf Wässerung umgerüstete Fahrzeuge. Hinzu kommen noch externe Firmen und das Engagement von Baum-, Beet- und Wässer-Patinnen und -Paten. (tkip/dpa)

Alle News und Geschichten aus Bayern sind nun auch auf unserer brandneuen Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.