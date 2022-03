Strohballen fangen Feuer: Brand weitet sich auf Scheune in Mittelfranken aus - 15 Tiere in Gefahr

Die Feuerwehr musste einen schweren Scheunenbrand löschen. © Dominique Leppin/dpa/Symbolbild

In Wassertrüdingen im Landkreis Ansbach kam es am 8. März zu einem Scheunenbrand. Strohballen hatten Feuer gefangen – warum, ist noch unklar.

Wassertrüdingen – Am Dienstagnachmittag (8. März) haben in Wassertrüdingen im Landkreis Ansbach mehrere Strohballen Feuer gefangen. Gegen 16.20 Uhr waren sie direkt neben einer Scheune im Ortsteil Obermögersheim in Brand geraten. Die Flammen breiteten sich schnell aus und gingen auf eine Scheune über, in der sich zu der Zeit 15 Tiere befanden. Das schreibt das Polizeipräsidium Mittelfranken in einer Pressemeldung.

Wassertrüdingen: Brandursache noch nicht bekannt

Die rund 150 Einsatzkräfte konnten aber verhindern, dass die Scheune in Vollbrand geriert. Menschen oder Tiere wurden nicht verletzt. Der entstandene Sachschaden beträgt mindestens 50.000 Euro, heißt es weiter. Wie es zu dem Brand kam, ist bislang noch unklar. Die Kriminalpolizei Ansbach ermittelt jetzt.