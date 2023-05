Wegen Hustenanfall: Autofahrer gerät auf Gegenfahrbahn - Es kommt zum Frontalzusammenstoß

Von: Katarina Amtmann

Teilen

Ein Autofahrer erlitt einen Hustenanfall - und geriet auf die Gegenfahrbahn (Symbolbild). © IMAGO / Design Pics

Weil er Husten musste, ist ein Autofahrer bei Ansbach auf die Gegenfahrbahn geraten. Der Zusammenstoß mit einem anderen Wagen forderte zwei Verletzte.

Ansbach - Zwei Autos sind bei Ansbach in Mittelfranken zusammengestoßen, weil einer der Fahrer einen Hustenanfall hatte.

Wegen Hustenanfall: Zwei Autos kollidieren in Mittelfranken

Wie die Polizei am Samstag mitteilte, hatte ein Autofahrer (37) am Freitagmittag, 19. Mai, am Steuer husten müssen. Daraufhin war er mit seinem Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn geraten.

Übrigens: Unser Nürnberg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Mittelfranken und der Franken-Metropole. Melden Sie sich hier an.

Zwei Leichtverletzte bei Unfall nahe Ansbach - ausgelöst durch Hustenanfall

Sowohl der 37-Jährige als auch der 54-jährige Fahrer des entgegenkommenden Fahrzeugs erlitten bei dem Unfall leichte Verletzungen. Beide wurden ins Krankenhaus gebracht.

Ein Mann fuhr mit seinem VW Bus verkehrswidrig auf die Steinerne Brücke in Regensburg. Er durchbrach bei einem Unfall das Geländer, der Wagen ragte über den Abgrund. Ebenfalls in Bayern wurde bei einem Unfall eine Kapelle zerstört, es entstand ein Schaden von 25.000 Euro. (kam/dpa)

Wie wird ein Notruf richtig abgesetzt?

Alle Nachrichten aus Nürnberg und Umgebung sowie aus ganz Bayern lesen Sie immer bei uns. News und Geschichten aus Bayern sind nun auch auf unserer brandneuen Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.