Auto gerät auf Gegenfahrbahn: Jugendliche verunglückt auf Honda - Fahrer flüchtet

Von: Katarina Amtmann

Eine Jugendliche wurde bei einem Unfall verletzt. (Symbolbild) © IMAGO / Sabine Gudath

Das Auto war auf ihre Fahrbahn geraten, die 16-Jährige stürzte mit ihrem Leichtkraftrad bei einem Ausweichmanöver. Der Autofahrer flüchtete.

Weihenzell - Am Dienstag, 21. Februar, wurde eine Jugendliche bei einem Unfall in Weihenzell (Landkreis Ansbach) verletzt. Das teilte die Polizei in einer Pressemitteilung mit.

Weihenzell/Ansbach: Auto gerät auf Gegenfahrbahn - Jugendliche wird verletzt

Die Jugendliche fuhr gegen 21.30 Uhr mit einem Leichtkraftrad Honda CBR 125 auf der Kreisstraße AN9 von Zellrüglingen in Richtung Neubronn. Kurz nach Zellrüglingen kam der Teenagerin in einer Linkskurve ein rotes Auto entgegen, welches auf die Gegenspur geriet. Die 16-Jährige musste nach rechts ausweichen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden.

Die Jugendliche kam mit ihrem Leichtkraftrad nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr über eine Wiese und stürzte. Das Mädchen wurde laut Polizeiangaben leicht verletzt. Sie kam mit Kopfschmerzen, Schmerzen im Fuß und einem gebrochenen Finger ins Krankenhaus nach Ansbach.

Auto zwingt Jugendliche auf Honda zum Ausweichen - und flüchtet nach Unfall

Am Leichtkraftrad entstand Sachschaden in Höhe von rund 1500 Euro. „Der unbekannte Pkw-Fahrer des Gegenverkehrs mit dem roten Pkw setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Unfall zu kümmern, nach ihm wird derzeit gesucht“, so die Polizei weiter. Hinweise nimmt die Polizei Ansbach unter der Telefonnummer 0981/9094 121 entgegen. (kam)

