Junge (17) soll Mutter verletzt und Schwester (14) getötet haben – Waren Drogen der Grund?

Von: Katarina Amtmann

In Mittelfranken hat sich ein Familiendrama abgespielt. Eine 14-Jährige starb, ihre Mutter wurde schwer verletzt. Der Bruder des Mädchens wurde verhaftet.

Update vom 7. Januar, 6.48 Uhr: Eine 14-Jährige wurde getötet, ihre Mutter kam schwer verletzt in ein Krankenhaus. Der Bruder (17) des Mädchens wurde festgenommen. Was geschah am Dreikönigstag in Weisendorf?

Die Ermittlungen der Kripo gehen einen Tag nach dem tödlichen Vorfall in Mittelfranken weiter. Kurz nach der Tat hatte die Polizei den 17 Jahre alten Bruder des Opfers festgenommen. Er steht laut Polizei im Verdacht, seine Schwester im Wohnhaus der Familie am Freitagmorgen umgebracht und seine Mutter schwer verletzt zu haben. Viele Fragen blieben zunächst offen - etwa zum genauen Ablauf der Tat oder zu einem möglichen Motiv.

Familliendrama in Weisendorf - Verletzte Mutter außerhalb des Hauses gefunden

Blutspuren am Nachbarhaus deuten darauf hin, dass sich schlimme Szenen in dem beschaulichen 6800-Einwohner-Ort abgespielt haben müssen. Die verletzte Mutter hatte die Polizei außerhalb des Hauses gefunden, wie ein Sprecher sagte. Bis zum Abend waren am Freitag die Kripo und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Spurensicherung am Tatort im Einsatz.

Die Jugendliche starb dem ersten Eindruck nach durch einen spitzen, scharfen Gegenstand, vermutlich ein Messer, wie der Sprecher sagte. Die Mutter kam schwer verletzt ins Krankenhaus, es bestand jedoch keine Lebensgefahr. Nach den Erkenntnissen der Polizei waren die Frau und die beiden Jugendlichen zum Tatzeitpunkt alleine im Haus. Zum Vater der Jugendlichen machte die Polizei keine Angaben.

Update vom 6. Januar, 21.26 Uhr: Nach ersten Erkenntnissen der Polizei handelte es sich bei der Tatwaffe, mit der mutmaßliche 17-jährige Täter seine Schwester getötet und seine Mutter schwer verletzt haben soll, um ein Messer. Für die 14-Jährige kam jede Hilfe zu spät. Die 41-jährige Mutter wird derzeit noch im Krankenhaus versorgt. Laut Polizei sind ihre Verletzungen zum jetzigen Zeitpunkt nicht lebensgefährlich.

Weiter fanden die Beamten an der Klingel am Nachbarhaus Blutspuren, die möglicherweise von der verletzten Mutter stammen sollen. Dies werden aber noch genauer untersucht. Ebenfalls unbestätigt ist eine Aussage, die ein Freund der 14-Jährigen gegenüber der Bild gemacht hat. Er behauptete, dass der tatverdächtige 17-Jährige schon länger Drogen genommen habe und es deshalb wohl häufiger Probleme in der Familie gegeben haben soll.

Update vom 6. Januar, 16.54 Uhr: Nach einer Gewalttat in Franken mit einer toten 14-Jährigen und einer schwer verletzten Frau hat die Polizei am Freitag auch Blutspuren am Nachbarhaus entdeckt. Es müsse nun untersucht werden, von wem genau dieses Blut stammt und welchen Zusammenhang es zur Tat gebe, sagte ein Polizeisprecher am Freitag. Ein 17-Jähriger steht im Verdacht, seine Schwester in Weisendorf bei Erlangen getötet und seine Mutter verletzt zu haben. Er wurde vorläufig festgenommen.

Die Leiche der getöteten 14-Jährigen wird im Beisein der Polizei abtransportiert. © Daniel Löb/dpa

17-Jähriger soll Schwester getötet und Mutter schwer verletzt haben

Update vom 6. Januar, 13.15 Uhr: Bei einer Gewalttat in Mittelfranken ist ein 14-jähriges Mädchen getötet worden - vermutlich mit einem „spitzen, scharfen Gegenstand“, wie ein Polizeisprecher sagte. Ihre Mutter wurde bei der Tat am Freitagmorgen schwer verletzt. Der Bruder des Mädchens wurde vorläufig festgenommen, er ist nach Polizeiangaben 17 Jahre alt.

In Weisendorf kam es zu einem Familiendrama. © NEWS5 / Merzbach

Was genau sich in den Morgenstunden des Dreikönigstags in der Doppelhaushälfte in Weisendorf abgespielt hat, war zunächst unklar. Die Mutter (41) kam ins Krankenhaus. Es besteht nach Polizeiangaben keine Lebensgefahr. Ein Notruf war am Freitagmorgen bei der Polizei eingegangen. Wer diesen abgesetzt hat, war zunächst unklar. Der 17-Jährige wurde nach Worten des Sprechers „in Tatortnähe“ festgenommen.

Familiendrama in Bayern: Junge soll Mutter und Schwester angegriffen haben - Mädchen stirbt

Erstmeldung vom 6. Januar, 12.20 Uhr: Weisendorf - In Mittelfranken ist es am Freitag, 6. Januar, zu einer Gewalttat gekommen, eine Person ist gestorben, wie ein Polizeisprecher am Freitag auf dpa-Anfrage sagte.

Gewalttat in Mittelfranken: Ein Mensch stirbt, Frau schwer verletzt

Bei dem Verbrechen in Weisendorf (Landkreis Erlangen-Höchstadt) wurde zudem eine Frau schwer verletzt, sie kam ins Krankenhaus. Ein Tatverdächtiger sei vorläufig festgenommen worden. Weitere Angaben dazu gab es zunächst nicht.

Polizisten und Mitarbeiter der Spurensicherung sichern Spuren. © Daniel Löb/dpa/ dpa-Bildfunk +++

Medienbericht: Familiendrama in Weisendorf

Die Tat habe sich in einer Doppelhaushälfte abgespielt. Medienberichten zufolge hatte ein Junge bei einem Streit seine Mutter und Schwester angegriffen, das Mädchen soll gestorben sein. Die Polizei sprach gegenüber Focus Online von einem „Familiendrama, das sich in den Morgenstunden abgespielt hat“. Der Junge gelte als „dringend tatverdächtig“. Er soll 17 Jahre alt sein, die Schwester 14. Von Seiten der Polizei gab es dazu noch keine Aussage. (kam)

