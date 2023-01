Nach Tod von 14-Jähriger in Weisendorf: Eltern verweigern Aussage

Von: Katarina Amtmann

Am 6. Januar wurde eine 14-Jährige in Weisendorf getötet, der Bruder wurde festgenommen. Das Motiv ist weiter unklar. Die Eltern verweigern die Aussage.

Weisendorf – Eine Gewalttat schockierte am 6. Januar den kleinen Ort Weisendorf im Landkreis Erlangen-Höchstadt. Ein 17-Jähriger steht im Verdacht, seine Schwester getötet und seine Mutter schwer verletzt zu haben.

Mädchen in Weisendorf getötet: Motiv unklar – Eltern verweigern Aussage

Das Motiv für die Tat in Mittelfranken ist derweil weiter unklar. Neben dem tatverdächtigen Bruder des Mädchens verweigern auch die Mutter und der Vater die Aussage. Das sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth am Montag, 16. Januar.

Jugendliche in Weisendorf getötet: Bruder festgenommen

Polizisten hatten nach Hinweisen von Zeugen auf Schreie in dem Haus die Leiche des Mädchens gefunden und außerhalb des Hauses die schwer verletzte Mutter (41) entdeckt. In der Nähe des Tatorts nahmen sie den Jugendlichen fest. Er sitzt in Untersuchungshaft und macht keine Angaben.

Als Tatwaffe vermuten die Ermittler ein Messer. Eine Obduktion der Jugendlichen hatte ergeben, dass sie infolge mehrerer Stichverletzungen gestorben ist. (kam/dpa)

