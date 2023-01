Familiendrama in Bayern: Junge soll Mutter und Schwester angegriffen haben - Mädchen stirbt

Von: Katarina Amtmann

Teilen

In Weisendorf kam es zu einem Familiendrama. © NEWS5 / Merzbach

In Mittelfranken gab es bei einer Gewalttat ein Todesopfer, eine Frau wurde schwer verletzt. Medienberichten zufolge soll es sich um ein Familiendrama handeln.

Weisendorf - In Mittelfranken ist es am Freitag, 6. Januar, zu einer Gewalttat gekommen, eine Person ist gestorben, wie ein Polizeisprecher am Freitag auf dpa-Anfrage sagte.

Gewalttat in Mittelfranken: Ein Mensch stirbt, Frau schwer verletzt

Bei dem Verbrechen in Weisendorf (Landkreis Erlangen-Höchstadt) wurde zudem eine Frau schwer verletzt, sie kam ins Krankenhaus. Ein Tatverdächtiger sei vorläufig festgenommen worden. Weitere Angaben dazu gab es zunächst nicht.

Übrigens: Unser Nürnberg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Mittelfranken und der Franken-Metropole. Melden Sie sich hier an.

Medienbericht: Familiendrama in Weisendorf

Die Tat habe sich in einer Doppelhaushälfte abgespielt. Medienberichten zufolge hatte ein Junge bei einem Streit seine Mutter und Schwester angegriffen, das Mädchen soll gestorben sein. Die Polizei sprach gegenüber Focus Online von einem „Familiendrama, das sich in den Morgenstunden abgespielt hat“. Der Junge gelte als „dringend tatverdächtig“. (kam)

Wie wird ein Notruf richtig abgesetzt?

Alle Nachrichten aus Nürnberg und Umgebung sowie aus ganz Bayern lesen Sie immer bei uns. News und Geschichten aus Bayern sind nun auch auf unserer brandneuen Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.