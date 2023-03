„Wer gibt unserem blinden Sony ein Zuhause?“ - Vorbesitzer ließen ihn einfach in Tierklinik zurück

Von: Katarina Amtmann

Sie brachten Sony noch in eine Tierklinik, dann waren die Vorbesitzer einfach nicht mehr erreichbar. Auf diesem Weg landete der Hund im Tierheim.

Nürnberg - „Wer gibt unserem blinden Sony ein Zuhause?“ fragt das Tierheim Nürnberg in einem emotionalen Facebook-Post. Zur Vorgeschichte des Hundes gibt es keine Informationen, außer dass er aufgrund einer Hirnhautentzündung erblindete.

Name Sony Rasse Malteser Geschlecht männlich Alter 8 Monate Kastriert nein Im Tierheim seit 30. Januar 2023

„Für die Tierklinik plötzlich nicht mehr erreichbar“: Vorbesitzer lassen Hund Sony zurück

„Er wurde von seinen Besitzern zwar noch in die Klinik gebracht, weil er in einem sehr, sehr schlechten Zustand war, aber leider waren die Vorbesitzer für die Tierklinik plötzlich nicht mehr erreichbar.“ So landete Sony im Tierheim. Für den Vierbeiner wird nun ein ruhiges, ländliches Zuhause mit einem geregelten Tagesablauf gesucht. Gern darf dort schon ein souveräner Hund leben.

„In seinem neuen Zuhause sollten keine kleinen Kinder leben, er braucht ein ruhiges Umfeld und ruhige Menschen, die sich ihren Aufgaben mit einem blinden Hund bewusst sind oder vielleicht sogar schon Erfahrung mit einem Handicap- Hund haben“, so das Tierheim. In einer neuen Umgebung verhalte sich Sony anfangs recht unsicher. „Seine neuen Besitzer sollten nicht alle paar Wochen die Möbel umstellen, da er sich sonst nicht mehr zurecht findet“, informiert das Tierheim in dem Facebook-Post weiter.

Wer gibt dem blinden Hund Sony ein Zuhause? © Tierheim Nürnberg

„Sony kennt leider noch nicht viel“ - Wer gibt dem Hund ein neues Zuhause?

„Sony kennt leider noch nicht viel“, heißt es weiter. Erziehung und Stubenreinheit müsse er noch lernen, was aber sicher schnell passieren werde. Sobald er sich eingewöhnt hat sei er „lieb, verschmust, anhänglich und freut sich sehr über seine Menschen.“ Wer sich die Aufgabe zutraue, kann den Interessentenbogen des Tierheims ausfüllen.

Sony ist nicht der einzige Hund, der auf ein neues Zuhause wartet. Auch Hund Casper hofft auf eine neue Familie. „Kleiner Casper, was musstest du nur erleben?“ fragte das Tierheim in seinem Vermittlungsaufruf. Angel landete als Fundhund im Tierheim. Die Hündin sei „das typische Opfer einer Kleinanzeigen-Vermittlung.“ (kam)

