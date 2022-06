Kratzen die Temperaturen am Samstag am Allzeit-Rekord? Bayern steht Tropennacht bevor

Von: Katarina Amtmann

Teilen

Bayern steht ein heißes Wochenende bevor - inklusive Tropennacht. © IMAGO / Andreas Haas/aal.photo (Collage: Merkur.de)

Heiße Sahara-Luft bringt neben Saharastaub auch Temperaturen bis zu 37 Grad mit. Werden am Samstag Rekorde geknackt? Die Sonne brennt vom wolkenlosen Himmel.

Nürnberg - „Authentisches Wüstenfeeling“ kündigte Wetter-Experte Stefan Ochs bereits tags zuvor für Samstag, 18. Juni, an. Denn dann erreicht uns heiße Luft aus der Sahara.

Wetter in Bayern: Sahara-Luft, Sonne und ein wolkenloser Himmel am Samstag

Das bestätigt er am Samstagmorgen: „Heiße Luft aus der Sahara, ein wolkenloser Himmel und die Sonne am jahreszeitlichen Höchststand“, die Temperaturen würden deshalb nach oben schnellen. Bis zu 36 Grad sind möglich. Aus Südwest weht ein schwacher Wind.

„Zugleich wird eine recht hohe Konzentration an Saharastaub erwartet“, so der Experte auf seiner Website Wetterochs. Dort veröffentlicht er täglich eine Prognose für das Einzugsgebiet der Regnitz (Fränkische Alb, Steigerwald, Nürnberger Land, Aischgrund, Zenngrund).

Übrigens: Unser Nürnberg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Mittelfranken und der Franken-Metropole. Melden Sie sich hier an.

Sahara-Staub in Bayern - Hitzewelle beschert dem Freistaat eine Tropennacht

Doch anders als bei den großen Sandstürmen im Frühjahr wurde der Staub in der Wüste aber nicht so hoch aufgewirbelt und erreicht uns daher eher in tieferen Luftschichten, heißt es. Weil er die vom Boden ausgehende Wärmestrahlung absorbiere, dämpfe der Staub die nächtliche Abkühlung, so Ochs. In der Nacht zum Sonntag dürfte es deshalb vielerorts nicht unter 20 Grad abkühlen. Der Wetter-Experte spricht von einer Tropennacht.

Am Sonntag nähert sich vom Norden her eine Kaltfront, diese kann nachmittags am Main einzelne Schauer und Gewitter auslösen. „Ansonsten scheint die Sonne so gut wie ungestört und es wird wahrscheinlich niederschlagsfrei bleiben“, so die Prognose des Wetter-Experten. Die Temperaturen klettern auf maximal 36 bis 38 Grad.

Junihitze zum Wochenende: Deutschland kommt ins Schwitzen

lle News und Geschichten aus Bayern sind nun auch auf unserer brandneuen Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.

Temperaturen in Bayern auf Allzeit-Rekord-Kurs? - Kaltfront naht

„Das geht schon nahe an die Allzeit-Rekorde (Bamberg 38,2, Nürnberg 38,6 und Roth 37,0 Grad)“, erklärt Ochs.

„Am Montag überquert uns dann die Kaltfront. Ob damit nennenswerte Regenfälle oder Gewitter verbunden sein werden, kann man noch nicht sagen.“ Abhängig davon, wann und wie intensiv die Kaltfront Bayern überqueren wird, werden maximal 23 bis 30 Grad erreicht. Der Nordwestwind frische zeitweise stark auf.

Und es scheint warm weiterzugehen: Auch für Dienstag sagt der Wetter-Experte einen sonnigen und trockenen Tag vorher. Mittwoch drohen Bayern schwülwarme Luft und Gewitter. Die Temperaturen erreichen 28 Grad. (kam)

Bis zu 37 Grad wird es in Teilen Bayerns. Wegen hoher Waldbrandgefahr hat die oberbayerische Regierung die Luftbeobachtung angeordnet.