30 Grad, dann Gewitter: „Konvergenzzone“ über Bayern lässt die Temperaturen purzeln – aber wie lang?

Von: Katarina Amtmann

Die Hitzewelle in Bayern geht weiter, doch zum Wochenende steht uns eine Kaltfront bevor. Regen und Gewitter sind möglich – dann kommt das nächste Hoch.

Nürnberg – Das Wetter bleibt sommerlich heiß – auch in Nürnberg und Umgebung. Am Mittwoch (24. August) und Donnerstag liegen die Höchsttemperaturen dort laut Wetter-Experte Stefan Ochs bei knapp 30 Grad.

Wetter in Bayern: Bis zu 30 Grad in Nürnberg und Umgebung – Konvergenzzone kommt

Am Freitag ist es zunächst wieder „heiter bis wolkig und trocken“, das Thermometer klettert erneut auf bis zu 30 Grad. Am späteren Nachmittag „überquert uns dann aber von Westen her eine Konvergenzzone“, so der Experte. Eine Konvergenzzone ist eine Zone tiefen Luftdrucks, in der die Luft zusammenströmt und aufsteigt. Dabei kommen einzelne Schauer und Gewitter auf.

Wetter: Kaltfront überquert Bayern – nächstes Hoch steht schon bevor

Das Wetter am Samstag wird von einer Kaltfront geprägt, die uns von Nordwesten her überquert. Diese Front ist laut Ochs nur recht schwach ausgeprägt, allerdings soll die Luft recht feucht sein. „Daher gibt es viele Wolken und auch einige Regenschauer und Gewitter.“ Ohne Sonnenschein werden wohl nur noch maximal 21 bis 24 Grad erreicht.

Schon am Sonntag und Montag baut sich wieder ein Hoch auf. Einer ersten Prognose zufolge wird es heiter bis wolkig, die Temperaturen erreichen um die 25 Grad. „Sicher ist das aber noch nicht, eventuell zieht die Front mitsamt Wolken und Regen nur zögerlich nach Südosten ab“, so der Wetter-Experte.

Mittwoch, 24. August 27 Grad, sonnig Donnerstag, 25. August 29 Grad, sonnig Freitag, 26. August 28 Grad, bewölkt Samstag, 27. August 21 Grad, Gewitter Sonntag, 28. August 23 Grad, wolkig

