Wetterumschwung naht: Schnee und Kälte kommen zurück - dabei sollen die Bayern jetzt doch Gas sparen

Von: Veronika Mahnkopf

Eine Frau dreht an einem Heizungsthermostat. In Bayern ist das in vielen Haushalten, die mit Gas heizen, jetzt angesagt. © Marcus Brandt/dpa/Symbolbild

Es ist der denkbar ungünstigste Zeitpunkt für einen Wintereinbruch: Gerade in diesen Tagen, da die Deutschen aufgerufen sind, Gas zu sparen, wird es wieder zapfig kalt.

Nürnberg - Gas sparen, die Heizung herunterdrehen: Das war in den vergangenen Tagen eine leichte Übung. Tagsüber heizten sich die Wohnungen bei bis zu 20 Grad und viel Sonne von selbst auf, die Nächte waren mild. Doch damit ist nun leider erst einmal Schluss.

Ausgerechnet in diesen Tagen, da Wirtschaftsminister Robert Habeck die Gasfrühwarnstufe ausgerufen hat und die Deutschen explizit aufgefordert hat, so viel Gas zu speichern wie nur möglich, kommt er zurück: der Winter.

Wintereinbruch in Bayern: Ausgerechnet jetzt müssen Verbraucher Gas sparen

Verbraucher sollen wegen des Ukraine-Krieges und der damit verbundenen Energie-Krise vor allem die Heizungen herunterdrehen, um Gas einzusparen. Doch wie soll das gehen, wenn es wieder kalt wird und sogar Schnee fallen soll?

Gas sparen - Die Verbraucherzentrale gibt konkrete Tipps (Quelle: verbraucherzentrale.de)

Thermostat richtig einstellen

Heizung entlüften, damit es nicht gluckert

Keine Möbel und Vorhänge vorm Heizkörper

Bei Abwesenheit die Heizung herunterdrehen

Stellen Sie die Heizung richtig ein

Heizungskörpernischen dämmen

Heizungsrohre schnell und einfach selbst dämmen

Fenster und Türen abdichten

Rollladenkästen dämmen

Richtig lüften hilft beim sparsamen Heizen

Für die Region Nürnberg und Franken allgemein ist zum Beispiel für die kommenden Tage ein massiver Wetterumschwung angesagt. Von noch milden 15 Grad am Mittwoch fällt die Temperatur täglich, bis es am Freitag schneien soll.

Winter kommt zurück nach Bayern: Minusgrade in der Nacht angesagt

Dann rechnen Meteorologen mit nur noch 0 Grad am Tag und Minusgraden in der Nacht. Dieses Winter-Wetter hält mindestens bis Anfang der kommenden Woche an.

Einige Tage wird sich die Wärme des trockenen und sehr milden Märzes noch in den Wohnungen und Häusern halten - dann wird es kalt. Und dann werden die Verbraucher auch wieder die Heizungen aufdrehen müssen. Oder im Wollpulli und in Decken gewickelt auf der Couch sitzen.

