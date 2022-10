Kaltfront erreicht Franken – doch Wetter-Experte lässt Sonnenfans hoffen

Vorhersage

Am Dienstag bringt eine Kaltfront Regen nach Franken. Die Prognose eines Wetter-Experten für die nächsten Tage stimmt aber optimistisch.

Nürnberg - „Am Dienstag erreicht uns am frühen Nachmittag eine Kaltfront mit ihrem schauerartig verstärkten Regenband.“ Das schreibt Wetter-Experte Stefan Ochs auf seiner Website wetterochs.de. Der Wind frischt dann vorübergehend in Böen stark auf.

Wetter in Franken: Nebel möglich

Ansonsten ist es laut seiner Prognose vom Montag wechselnd bewölkt mit nur vereinzelten Schauern. Die Temperaturen erreichen maximal 20 Grad.

„Am Dienstabend schläft der Wind rasch ein und die Feuchtigkeit, die die Front mit gebracht hat, bleibt uns erhalten“, so die Vorhersage des Wetter-Experten. Da es gleichzeitig aufklare, werde mit der verbreiteten Bildung von Bodennebel gerechnet. Dieser könnte dann auch in Hochnebel übergehen.

Datum Wetter Dienstag, 18. Oktober 20 Grad, leichte Gewitter möglich Mittwoch, 19. Oktober 17 Grad, Sonne-Wolken-Mix Donnerstag, 20. Oktober 16 Grad, Sonne-Wolken-Mix Freitag, 21. Oktober 21 Grad, bedeckt Samstag, 22. Oktober 22 Grad, sonnig Sonntag, 23. Oktober 17 Grad, überwiegend bewölkt

Wetter in Franken: „Optimistisch“ - Sonne am Mittwoch, Temperaturen um 20 Grad

Und wie geht es weiter mit dem Wetter in Franken? „Die Wettermodelle sind optimistisch, dass am Mittwoch die Sonne rasch herauskommt und die Temperaturen auf 20 Grad steigen“, so Ochs. Regnen soll es nicht, der Wind weht nur schwach.

„Ab Donnerstag bis über das Wochenende hinaus liegen wir in einer feuchtmilden Südwestströmung“, erklärt der Experte. Es ist wechselnd bewölkt. Mal gibt es etwas Regen, mal scheint die Sonne. Die Höchsttemperaturen klettern auf knapp 20 Grad.

+ Nach einer Kaltfront wird es in Franken wohl wieder sonnig (Archivbild). © IMAGO / Alexander Pohl

Die Nächte bleiben mild. Auf absehbare Zeit gibt es laut des Wetter-Experten keinen Frost. (kam)

