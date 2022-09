Wetter-Experte warnt: Große Niederschlagsmengen über Erlangen erwartet - Polarluft kommt

Von: Katarina Amtmann

In Mittelfranken droht am Mittwoch Dauerregen, besonders Erlangen könnte betroffen sein. Ein Experte erklärt den Hintergrund - und wie es weitergeht.

Nürnberg - Das Wetter in Bayern wird ungemütlich. Im Süden und Osten warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) vor Sturmböen, auch Windböen drohen mancherorts.

Wetter in Bayern: Amtliche Warnung für Teile Mittelfrankens - Dauerregen

Auch der Norden Bayerns bleibt von der ungemütlichen Wetter-Lage nicht verschont: Der DWD hat eine amtliche Warnung vor Dauerregen herausgegeben. Betroffen ist auch Mittelfranken, so gilt die Warnung unter anderem für die Kreise Erlangen-Höchstadt, Roth und Neustadt an der Aisch - Bad Windsheim. Bis zu 30 Liter pro Quadratmeter sind möglich.

Wetter-Experte Stefan Ochs erklärt den Hintergrund: „Bis zum Donnerstagmittag prallen bei uns kühle Luftmassen aus Nordeuropa auf warme Mittelmeerluftmassen. Es kommt immer wieder zu schauerartigen und teilweise gewittrigen Regenfällen.“

Wetter-Warnung: Große Niederschlagsmengen über Erlangen erwartet

„Die größten Niederschlagsmengen von 50 mm sollen dabei in einem von West nach Ost über Erlangen verlaufenden Streifen zusammenkommen. In der Realität kann sich dieser Streifen aber durchaus noch um 50 km nach Norden oder Süden verschieben“, erklärt der Wetter-Experte in seiner Prognose.

Am Donnerstagnachmittag setzt sich von Norden her dann aber rasch trockenere Luft durch und die Niederschläge klingen ab. Zeitweise kommt dann sogar noch die Sonne heraus. Maximal werden 21 beziehungsweise 20 Grad erreicht. Der Westwind lebt in Böen stark und in Gewitternähe sogar stürmisch auf.

Es drohen Starkregen (orange) und Windböen (gelb). © Screenshot DWD

Polarluft strömt nach Europa: wechselhafte Witterungsperiode steht bevor

„Anschließend strömt zwischen einem Hoch bei Irland und tiefem Druck über Nordosteuropa in breitem Strom Polarluft zu uns nach Mitteleuropa: Eine wechselhafte Witterungsperiode auf einem Temperaturniveau wie sonst eigentlich Mitte Oktober“, berichtet Ochs.

Von Freitag bis nächsten Mittwoch soll es wechselhaft mit zahlreichen Regenschauern und nur kurzen Zwischenaufheiterungen sein. Der zunächst mäßige und in Böen starke Westwind lässt ab Montag langsam etwas nach. Die Tageshöchsttemperaturen gehen von 14 Grad am Freitag auf nur noch 11 Grad am Sonntag zurück und steigen danach nur ganz zögerlich wieder etwas an, prognostiziert der Wetter-Experte. (kam)

