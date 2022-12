Wintereinbruch in Bayern: Experte warnt vor „eisigen Nächten“

Von: Katarina Amtmann

In Bayern soll es wieder schneien. In vielen Teilen des Freistaats - so auch in Mittelfranken - soll es bitterkalt werden, wie ein Experte prognostiziert.

Nürnberg - Am Samstag schneite es stellenweise dicke Flocken im Freistaat. Und das Wetter in Bayern bleibt frostig und winterlich. Zweistellige Minusgrade erwarten uns bei weiteren Schneefällen. Auch in Mittelfranken könnte es laut Wettervorhersage ungemütlich werden.

Wetter in Bayern: Wintereinbruch und „Eisige Nächte“ im Freistaat und vor allem Franken

Am Sonntag und am Montag ist es in Franken wechselnd bewölkt. „Leichte Schneeschauer treten am ehesten noch am Sonntag in der Fränkischen Schweiz auf, während es am Montag allgemein niederschlagsfrei bleiben sollte“, so die Wetterprognose von Wetter-Experte Stefan Ochs auf wetterochs.de. Für Dienstag prognostiziert er sonniges und niederschlagsfreies Wetter. Die Temperaturen tagsüber erreichen zunächst maximal -1 Grad, am Dienstag nur noch -2 Grad.

„Auffällig sind die niedrigen Taupunkte von tagsüber -7 Grad, d.h. die Luft ist ziemlich trocken“, so der Wetter-Experte. „Offensichtlich gibt es hier aktuell einen vertikalen Austausch mit den sehr kalten und trockenen höheren Luftschichten.“ Auch der totale Wasserdampfgehalt der Atmosphäre sei sehr gering. Dies führe dazu, dass die Temperaturen bei nächtlichem Aufklaren schnell bis unter -10 Grad absinken. Wasserdampf bremse nämlich die nächtliche Abkühlung durch seine Wirkung als Treibhausgas und durch die bei der Bildung von Reif freiwerdende Wärme. Der Experte spricht von „eisigen Nächten“. Von den bitterkalten Nächten ist aber nicht nur Franken betroffen, in München wird es nachts bis zu -7 Grad kalt, in Augsburg -8.

Tief über Bayern: Bis zu 10 cm Schnee in Franken sagt die Wetterprognose voraus

Am Mittwoch zieht dann ein Tief von der Biskaya kommend über Süddeutschland hinweg nach Osten. „Bei uns ist es bedeckt mit länger anhaltenden Schneefällen. Es sieht nach Neuschneemengen von 3 cm (Bamberg) bis 10 cm (Roth) aus. Es herrscht leichter Dauerfrost und der Schnee bleibt auf den gefrorenen Böden überall liegen“, äußert sich der Wetter-Experte über die möglichen Schneemengen in Teilen Frankens.

„Das letzte Wort ist beim Mittwochswetter aber noch nicht gesprochen“, so Ochs weiter. Eine etwas nördlichere Bahn des Tiefs mit einem vorübergehenden Temperaturanstieg auf +5 Grad sei nämlich ebenso noch möglich wie eine südlichere Bahn ohne nennenswerte Niederschläge. (kam)

In Deutschland ist der Winter da - Österreich wird davon noch viel mehr mitbekommen. Die Alpenrepublik stellt sich auf massive Schneefälle ein.