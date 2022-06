„Authentisches Wüstenfeeling“: Bis zu 37 Grad in Bayern - Wetter-Experte spricht von „Horror-Rechnung“

Von: Katarina Amtmann

Teilen

In Bayern klettern die Temperaturen auf bis zu 37 Grad, es kommt heiße Sahara-Luft. Ein Wetter-Experte spricht gar von einer „Horror-Rechnung.“

Nürnberg - Bayern stehen ein paar heiße Tage bevor, der Sommer dreht Mitte Juni nun richtig auf. Die Stadt Nürnberg hat aufgrund der Wetter-Vorhersagen sogar vor „akuter Lebensgefahr“ gewarnt.

Wetter in Bayern: Bis zu 29 Grad am Freitag - Sonne scheint „nicht ganz ungestört“

Wie geht es konkret weiter? Am Freitag (17. Juni) scheint die Sonne „nicht ganz ungestört“, so Wetter-Experte Stefan Ochs in seiner täglichen Vorhersage. Auf seiner Website Wetterochs veröffentlicht der Experte eine Prognose für das Einzugsgebiet der Regnitz (Fränkische Alb, Steigerwald, Nürnberger Land, Aischgrund, Zenngrund). Demnach gibt es am Freitag ein paar dünne mittelhohe und hohe Wolkenfelder. Die Temperaturen klettern auf 28 bis 29 Grad..

Übrigens: Unser Nürnberg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Mittelfranken und der Franken-Metropole. Melden Sie sich hier an.

Bayern-Wetter am Samstag: „Ziemlich authentisches Wüstenfeeling“

„Am Samstag erreicht uns dann mit schwachen Südwestwinden aus der Sahara stammende sehr heiße Luft“, so Ochs. Die letzten Schleierwölkchen verschwinden „und ab dem Vormittag brennt die Sonne von einem wolkenlosen Himmel.“ Der Gehalt an Saharastaub sei vor allem in tiefen Luftschichten recht hoch, erklärt der Wetter-Experte. Deshalb dürfte es ziemlich diesig werden. Die Temperaturen steigen auf 35 bis 36 Grad. „Insgesamt wird sich ein ziemlich authentisches Wüstenfeeling einstellen.“

In Bayern wird es heiß. © IMAGO / NurPhoto/aal.photo (Collage: Merkur.de)

Wetter-News für Bayern: Bis zu 37 Grad am Sonntag - Noch 34 Grad am Abend

Am Sonntag scheint zunächst ebenfalls die Sonne, es wird sogar bis zu 37 Grad heiß. Nachmittags nähere sich von Norden her „eine scharfe Luftmassengrenze, hinter der deutlich kühlere Luft liegt“, so Ochs. Eine genaue Prognose sei aber noch nicht möglich, weil für den Zeitraum noch keine Ergebnisse hochauflösender Wettermodelle vorliegen würden.

„Es geht aber in die Richtung, dass nachmittags ein in Böen starker Westwind aufkommt,“ so der Wetter-Experte. Einzelne Wolkenfelder mit örtlichen Regenschauern seien möglich. „Die Temperaturen gehen dadurch aber nur zögerlich zurück. Für 19 Uhr werden in Bamberg noch 32 und in Nürnberg 34 Grad erwartet“, erklärt Ochs.

Wetter-Experte spricht von „Horror-Rechnung“

„Der aktuelle Hauptlauf des ECMWF-Wettermodells liefert da so eine Horror-Rechnung ab, bei der die Höchsttemperaturen ab Samstag bis Ende nächster Woche bei 35-40 Grad liegen“, schrieb er bereits in seiner Wetter-Prognose vom Mittwoch (15. Juni). Angesichts der bereits jetzt großen Trockenheit in Wald und Flur wäre das eine Katastrophe. (kam)

Alle News und Geschichten aus Bayern sind nun auch auf unserer brandneuen Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.