Sommer-Comeback in Bayern - doch am Wochenende droht Kaltfront mit starken Windböen

Von: Katarina Amtmann

In Bayern wird es bis zu 24 Grad warm, doch zum Wochenende naht eine Kaltfront. Das Wetter droht, stürmisch zu werden, starke Windböen sind möglich.

Nürnberg - Selten stabil, ausdauernd und warm präsentiert sich das Wetter in Bayern zum Start in den Oktober. Bis zu 24 Grad sind laut Deutschem Wetterdienst stellenweise möglich. In Nürnberg klettert das Thermometer jedoch nicht ganz so hoch.

Wetter in Bayern: Die Temperaturen in Nürnberg (wetter.com)

Datum Wetter Donnerstag, 6. Oktober 17 Grad, sonnig Freitag, 7. Oktober 19 Grad, Sonne-Wolken-Mix Samstag, 8. Oktober 17 Grad, bedeckt Sonntag, 9. Oktober 16 Grad, sonnig

Wetter in Franken: Kaltfront am Donnerstag - kein Regen

„Am Donnerstagmorgen überquert uns von Norden her eine Kaltfront, die von steigendem Luftdruck stark abgeschwächt wird“, berichtet Wetter-Experte Stefan Ochs auf seiner Homepage wetterochs.de. Anfangs sei es stark bewölkt, im Laufe des Tages werde es aber immer sonniger. Regen ist am Donnerstag nicht in Sicht, die Temperaturen klettern auf bis zu 18 Grad.

„In der anfangs klaren und später teilweise nebligen Nacht zum Freitag kühlt es doch recht kräftig ab“, so die Prognose des Wetter-Experten für das Einzugsgebiet der Regnitz. Beim ICON-D2 Wettermodell gehe es lokal in zwei Metern Höhe bis auf -2 Grad herunter. Die statistisch korrigierten MOSMIX-Prognosen und auch andere Wettermodelle liegen dagegen ein paar Grad höher.

Die Sonne scheint in Bayern - doch zum Wochenende kommt eine Kaltfront. © IMAGO / Gottfried Czepluch / Ralph Peters (Collage: Merkur.de)

Warmluft über Bayern - Kalte Nacht verhindert Temperaturen über 20 Grad

Am Freitag wird Warmluft zu uns gelenkt und es bleibt weiter niederschlagsfrei. Zeitweise wird es etwas bewölkt. „Wegen der kalten Nacht und weil die Sonne nur zeitweise scheint, kommen wir wohl über 20 Grad nicht hinaus, obwohl von der Luftmasse her eigentlich mehr drin wäre“, prognostiziert Wetter-Experte Ochs.

Wetter in Bayern: Kaltfront mit Wolkenfeldern und starken Windböen

In der Nacht zum Samstag verdichten sich zwar die Wolken, aber es bleibt weiterhin trocken. Samstag überquert uns tagsüber dann „eine Kaltfront mit Wolkenfeldern und starken Windböen.“ Dabei wird es im Einzugsgebiet der Regnitz - also unter anderem im Nürnberger Land und dem Aischgrund - wahrscheinlich trocken bleiben, „während die Front nördlich und vor allem südlich von uns doch einigen Regen bringt.“ Die Höchsttemperatur beträgt 14 Grad.

Insgesamt liegen die Temperaturen laut Ochs trotz der ziemlich warmen Luftmassen nur wenig über dem langjährigen Durchschnitt. „Hier bräuchten wir mehr Wind, damit sich in den Nächten nicht so leicht eine bodennahe Kaltluftschicht bildet“, so der Experte. (kam)

