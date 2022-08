Starkregen und Hagel in Bayern – „Von jetzt auf gleich wurde alles Schwarz“

Leitstelle Nürnberg meldet 470 Einsätze

Am Freitagnachmittag kam es in Bayern zu Starkregen, Gewittern und Überschwemmungen. In Nürnberg flüchteten die Menschen teilweise vor zentimeterdickem Hagel.

Nürnberg – Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hatte am Freitag vor extremen Gewittern in Bayern gewarnt. Bis 18 Uhr gelte für Unterfranken, Mittelfranken, Oberfranken und die Oberpfalz eine amtliche Unwetterwarnung, teilte der DWD mit. Die Wetterexperten sollten recht behalten, denn das Gewitter erreichte am Freitagnachmittag pünktlich die Region – und das scheinbar aus dem Nichts.

Gewitter trifft Franken wie aus dem Nichts: Zentimeterdicke Hagelkörner im Nürnberger Tiergarten

Am Freitag könnten Bäume entwurzelt und Dächer beschädigt werden, hatte der DWD noch gewarnt. Auch Überflutungen von Kellern und Straßen seien möglich. Die DWD-Experten sprachen die Empfehlung aus, bei diesem Wetter möglichst drinnen zu bleiben und Fenster und Türen geschlossen zu halten.

+ Am Freitag trafen schwere Unwetter Mittelfranken. Es gab Überschwemmungen, Starkregen, Hagel und Gewitter. © NEWS5 / Augenzeugenmaterial

In Nürnberg schien zunächst noch teilweise die Sonne, sodass zahlreiche Menschen die warmen Sonnenstrahlen im Nürnberger Tiergarten genossen, wie das Nachrichtenportal News5 am Freitagabend berichtete. Gegen 17 Uhr brachen jedoch plötzlich Starkregen und zentimeterdicke Hagelkörner auf die Besucher herein, sodass die Menschen stellenweise in die Tierhäuser flohen, um sich vor dem Niederschlag zu schützen. Kurze Zeit später drangen jedoch auch dort die Wassermassen ein und durchnässten das Stroh, hieß es vonseiten des Portals News5. Die Gehege mancher Tiere standen laut Bayerischer Rundfunk (BR) bisweilen unter Wasser.

Region Nürnberg-Fürth besonders betroffen: „Von jetzt auf gleich wurde alles Schwarz am Himmel“

Nach den schweren Gewittern und starken Regenfällen standen in Mittelfranken und in der Oberfalz mehrere Straßen und hunderte Keller unter Wasser. Auch in Fürth wurden Straßen überflutet, der Starkregen habe Gullideckel nach oben gedrückt. „Von jetzt auf gleich wurde alles Schwarz am Himmel. Mit ein bisschen Regen hat es angefangen“, erklärte ein Passant dem Nachrichtenportal News5. Mit Blick auf seinen am Straßenrand geparkten Pkw ergänzte er, das Wasser sei in sein Auto gelaufen. „Bin gespannt, wie es mit den Schäden ausschaut.“

+ Am Freitag zog ein schweres Gewitter über Mittelfranken hinweg. © NEWS5 / Oßwald

Lokale Kräfte in Mittelfranken im Einsatz: „Situation extrem angespannt“

Die Unwetter und ihre Folgen hielten auch die lokalen Einsatzkräfte in Atem. Polizei und Feuerwehr rückten aus. Auf Nachfrage des BR gab der Polizeisprecher der Region Nürnberg-Fürth an, dass die Situation aktuell extrem angespannt sei. Zahlreiche Keller seien vollgelaufen, teils seien auch Unterführungen betroffen. In Zirndorf im Landkreis Fürth überraschten die Wassermassen mehrere Fahrzeuge, die daraufhin in Unterführungen stecken blieben. Das Wasser sei hüfthoch in der Unterführung gestanden, beschrieb der Sprecher die Lage vor Ort. Die Insassen der betroffenen Autos mussten teilweise von der Feuerwehr befreit werden.

Die Integrierte Leitstelle in Nürnberg meldete am Freitagabend rund 470 Einsätze von Feuerwehren und Technischem Hilfswerk in Nürnberg, Fürth und den Landkreisen Fürth und Erlangen-Höchstadt. Auch die Integrierte Leitstelle Schwabach teilte am Freitagabend mit, in Eckermühlen und Hilpoltstein im Landkreis Roth habe es 65 Einsätze wegen übergelaufener Rückhaltebecken, vollgelaufener Keller und überfluteter Straßen gegeben. Feuerwehren und Technisches Hilfswerk seien mit Sandsäcken im Einsatz.

Trotz DWD-Warnung: Unterfranken und Oberfranken weniger betroffen

Teilweise knickten während der Unwetter am Freitag auch Bäume um, die teils Telefonleitungen beschädigten. Auch die VAG (Verkehrs-Aktiengesellschaft Nürnberg) meldete Beeinträchtigungen im öffentlichen Personennahverkehr. Zeitweise kam es demnach auf Buslinien im Stadtgebiet Nürnberg zu Einschränkungen. Für die Landkreise Schwandorf, Amberg-Sulzbach und die Stadt Amberg in der Oberpfalz berichtete die zuständige Leitstelle am Freitagnachmittag von 60 bis 80 kleineren Einsätzen, meist vollgelaufenen Kellern.

Indes blieb es in Unterfranken und Oberfranken vergleichsweise ruhig. Die Integrierte Leitstelle Bamberg-Forchheim in Oberfranken meldete etwa nur drei bis vier Einsätze wegen vollgelaufener Keller. „Es war völlig unspektakulär bei uns“, sagte ein Mitarbeiter. Trotz der Warnung schien Unterfranken verschont geblieben zu sein: Das Polizeipräsidium Unterfranken meldete keine besonderen Vorkommnisse. (dpa/bme)

