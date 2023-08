Wetter-Experte lässt mit Prognose Badefans jubeln: „Der Sommer kehrt zurück“

Von: Katarina Amtmann

Teilen

Der Sommer kehrt nach Franken zurück, die Temperaturen steigen zum Wochenende auf über 30 Grad. Und auch in der nächsten Woche bleibt es sommerlich.

Nürnberg - Es sind wohl die Worte, die viele nach der langen Regen- und Gewitterzeit in Bayern hören wollen: „Der Sommer kehrt zurück.“ Das schrieb Wetter-Experte Stefan Ochs am Mittwoch, 9. August, in seiner Prognose für die Regnitz-Region (wetterochs.de). Schon am Donnerstag und Freitag wird es in Franken sonnig, die Temperaturen steigen auf 24 beziehungsweise 29 Grad.

Der Sommer kehrt nach Bayern zurück: Bis zu 32 Grad in Franken möglich

„Ab Samstag liegen wir in einer schwülwarmen Südwestströmung im Grenzbereich zu etwas kühlerer Luft im Nordwesten. Auf den Wetterkarten ist das als Luftmassengrenze eingezeichnet, die sich mal als Kaltfront etwas nach Südosten und mal als Warmfront ein wenig nach Nordwesten bewegt“, berichtet Ochs weiter. Die Wettermodelle seien sich jedoch noch nicht ganz einig.

Wetter in Bayern: Die spektakulärsten Bilder aus den vier Jahreszeiten Fotostrecke ansehen

So ist es beim GFS-Wettermodell am Samstag und Sonntag sonnig und trocken mit Tageshöchsttemperaturen von 32 Grad. Beim ICON-Wettermodell ist es dagegen wechselnd bewölkt mit Schauern und Gewittern bei Höchsttemperaturen von 28 Grad. Klar ist aber: Am Wochenende wird es in Franken sommerlich warm. Die Schauer- und Gewitterneigung lässt sich laut des Wetter-Experten wahrscheinlich erst kurz vorher einschätzen.

Bei einem wolkenfreien Himmel lassen sich auch die Perseiden-Sternschnuppen am bayerischen Nachthimmel gut beobachten.

Übrigens: Unser Nürnberg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Mittelfranken und der Franken-Metropole. Melden Sie sich hier an.

Wetter-Experte: Temperaturen in Franken steigen auf bis zu 33 Grad

„Im Verlauf der nächsten Woche gibt es keine große Änderung. Wir bleiben so zwischen 27 und 33 Grad mit mehr oder weniger vielen Schauern und Gewittern“, lautet die sommerliche Prognose von Ochs. Der gefühlte Herbst hat also erstmal ein Ende, der Sommer ist zurück. (kam)

Alle Nachrichten aus Nürnberg und Umgebung sowie aus ganz Bayern lesen Sie immer bei uns. News und Geschichten aus Bayern sind nun auch auf unserer brandneuen Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.