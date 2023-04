Experte prognostiziert „Rückschlag“ beim Frühlingswetter - Lichtblick am nächsten Wochenende?

Von: Katarina Amtmann

Teilen

Wintereinbruch und Regenwetter, das Wochenende in Bayern bleibt ungemütlich. Das geht auch erstmal so weiter - doch ein Experte macht auch Hoffnung.

Nürnberg - Setzt sich der Frühling endlich durch? Das fragen sich derzeit wohl viele Menschen in Bayern. Nach einigen wenigen Tagen, die T-Shirt-Wetter boten, ist jetzt stellenweise sogar der Winter zurück. Fotos zeigen ein Winterwunderland in Teilen der Oberpfalz.

Wetter-Experte: „Das Regengebiet des Tschechien-Tiefs war ein Flop“

Das aktuelle Wochenende (15./16. April) selbst war für weite Teile Bayerns regnerisch angekündigt. Doch: „Das Regengebiet des Tschechien-Tiefs war am Samstag ein Flop“, schreibt Wetter-Experte Stefan Ochs auf seiner Website wetterochs.de. Vorhergesagt waren demnach 15 mm, teilweise waren die Mengen in Mittelfranken aber gar nicht messbar. Am meisten kam mit 8 mm noch in Pegnitz zusammen.

Wetter in Bayern: Die spektakulärsten Bilder aus den vier Jahreszeiten Fotostrecke ansehen

„Die mangelnde Intensität gleicht das Tief nun durch Hartnäckigkeit aus“, prognostiziert der Wetter-Experte in seiner Vorhersage für die Regnitz-Region (darunter fallen zum Beispiel Nürnberg, Erlangen und Ansbach). Am Sonntag, 16. April, sei es überwiegend stark bewölkt bis bedeckt, mit leichten Regenfällen. Das Thermometer klettert maximal auf 12 Grad.

Am Montag und Dienstag bleibe es wechselnd bewölkt, Regen wird es wohl vor allem am Montag geben. Die Höchsttemperaturen betragen 13 Grad.

Übrigens: Unser Nürnberg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Mittelfranken und der Franken-Metropole. Melden Sie sich hier an.

„Rückschlag auf dem Weg hin zu wärmerem Frühlingswetter“: Kaum 10 Grad warm

„Am Mittwoch gibt es einen Rückschlag auf dem Weg hin zu wärmerem Frühlingswetter“, so der Wetter-Experte. Denn von Nordosten her kommt ein Kaltluftgebiet aus Russland zu uns. Dann bleibt es bewölkt, auch Regen ist möglich, außerdem werden dann kaum 10 Grad erreicht, so die Prognose.

Hat das Schmuddelwetter bald ein Ende? © IMAGO / A. Friedrichs / Kickner (Collage: Merkur.de)

Lichtblick: Steht Bayern ein Sonnenwochenende mit 20 Grad bevor?

„Danach sollte es dann aber wirklich schöner werden und am nächsten Wochenende wird wahrscheinlich die Sonne scheinen bei 20 Grad“, lautet die Wettervorhersage von Ochs. Ein Lichtblick für alle Frühlingsfans ist also in Sicht. (kam)

Alle Nachrichten aus Nürnberg und Umgebung sowie aus ganz Bayern lesen Sie immer bei uns. News und Geschichten aus Bayern sind nun auch auf unserer brandneuen Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.