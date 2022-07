Jetstream schiebt Sahara-Luft nach Bayern: Heftige Hitzewelle kommt – rund 40 Grad denkbar?

Von: Felix Herz

In Nürnberg werden Vorhersagen zufolge die Temperaturen auf weit über 30 Grad klettern (Symbolbild). © Future Image

Heiß, heißer, Nürnberg: Die Wetter-Prognose für die kommende Woche zeigt Sahara-Luft in Nürnberg. Sogar von Extremtemperaturen ist die Rede.

Nürnberg – Derzeit ist es für Juli vergleichsweise kühl in Bayern. Auch in Nürnberg hat es am Freitagvormittag (8. Juli) nicht einmal 20 Grad. Verschiedenen Wettervorhersagen wird das über das Wochenende hinweg auch erst einmal so bleiben. Dann aber bricht eine echte Hitzewelle über Nürnberg herein - und die hat es in sich.

Wetter in Nürnberg: Jetstream stößt Sahara-Luft nach Bayern

Von einer Hitzewelle spricht man, wenn an drei oder mehr Tagen in Folge Temperaturen von über 30 Grad erreicht werden. In Nürnberg ist das ab Mitte der kommenden Woche der Fall. Laut der Wetterprognose bei weather.com geht es ab Mittwoch, 13. Juli, los, die Temperaturen klettern auf über 30 Grad.

Bis zum Freitag geht es immer höher, bevor dann am Samstag, 16. Juli, wohl der Höhepunkt erreicht wird – die Wetterkarte färbt sich über Nürnberg dunkelrot, heißt: Hitze mit weit über 30 Grad. Ursächlich dafür ist der Jetstream, der Saharaluft aus dem Süden in Form einer echten Hitzeblase nach Deutschland, vor allem in den Süden der Bundesrepublik, bläst.

Dunkelrotes Bayern: In Nürnberg wird es in der kommenden Woche so richtig heiß. © Screenshot / The Weather Channel

Brütende Hitze in Nürnberg: Nicht ungefährlich

Während die Hitzewelle vor allem Gefahren für Südeuropa birgt – man denke nur an die dramatische Dürre, die schon jetzt Italien heimsucht – bergen die Temperaturen auch in Nürnberg Risiken. Wärmeempfindliche Menschen werden die Temperaturen deutlich zu spüren bekommen, gefährlich wird es vor allem aber für ältere Menschen. Sie vergessen oft ausreichend zu trinken – hier ist es wichtig, dass sie ausreichend mit Wasser versorgt werden und von Bekannten wie Verwandten daran erinnert werden.

Temperaturen über 40 Grad? Das tut Bayern gegen Hitze

In manchen Wettermodellen und Vorhersagen ist sogar von Temperaturen rund um 40 Grad die Rede. Diese seien aber mit Vorsicht zu genießen, heißt es bei weather.com. Grundsätzlich seien zwar auch solche Temperaturen möglich, der Vergleich mit verschiedenen Wettermodellen und Prognosen weise aber den Experten zufolge darauf hin, dass es sich bei dem über-40-Grad-Modell um eine Fehlprognose handele. Doch keine Frage: Es wird trotzdem richtig heiß in Nürnberg. (fhz)

