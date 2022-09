„Danach kommen wir über 18 Grad nicht mehr hinaus“ - War es das mit dem Sommer in Franken?

Von: Katarina Amtmann

Der Donnerstag startet in Bayern ungemütlich, auch am Wochenende zeigt sich das Wetter wechselhaft. Kommt der Sommer nochmal zurück?

Nürnberg - Wie wird das Wetter in Nürnberg und Umgebung? „Am Wochenende schaurig und kühl, am Montag deutliche Wetterbesserung“, so fasst es Wetter-Experte Stefan Ochs in seiner Prognose zusammen.

Wetter in Nürnberg: Regen und Gewitter am Donnerstagmorgen - nachmittags heiter

„Die Kaltfront eines bis Sonntag langsam von Irland zur Ostsee ziehenden Tiefs bringt uns am Donnerstagmorgen kräftige Regenfälle und Gewitter“. Davon ist nicht nur Franken betroffen, auch in der Landeshauptstadt München regnet es am Vormittag bereits.

Über Mittag klingen die Niederschläge dann ab, nachmittags heitert es laut der Prognose des Wetter-Experten sogar auf. Die Temperaturen steigen auf maximal 23 Grad.

Nürnberg: Wochenende wird regnerisch - „Danach kommen wir über 18 Grad nicht mehr hinaus“

Von Freitag bis Sonntag ist es wechselnd bis stark bewölkt, es gibt zahlreiche Schauer. Besonders am Nachmittag drohen in Franken auch Gewitter. Am Freitag gibt es einzelne „Zwischenaufheiterungen“, mit maximal 21 Grad wird es an diesem Tag auch am wärmsten. „Danach kommen wir über 18 Grad nicht mehr hinaus“, so Ochs - das gilt zumindest für das Wochenende.

Zwischenhoch bringt Sonne zurück nach Franken - Nächte werden kalt

Am Montag und Dienstag bringt ein Zwischenhoch dann nochmal Sonnenschein und Temperaturen von 22 bis 26 Grad. Doch Mitte der Woche kommen bereits wieder einzelne Schauer und Gewitter mit einem schwachen Tiefausläufer zu uns. Es bleibt aber noch insgesamt recht warm mit Höchsttemperaturen von 21 bis 25 Grad. Die Nächte werden vorübergehend aber frisch - mit den tiefsten Temperaturen von 7 Grad in der Nacht zum Montag. (kam)

