„Zahlreiche Regen-, Schnee- und Graupelschauer“: Frankreich-Tief auf dem Weg nach Bayern

Von: Katarina Amtmann

In Franken wird es am Mittwoch mit bis zu 18 Grad fast schon frühlingshaft warm. Doch ein Tief steht schon in den Startlöchern. Bringt es den Winter zurück?

Nürnberg - Der Dienstag war von den Temperaturen her mild, endete in Teilen Bayerns aber regnerisch. In Mittelfranken fielen einige Tropfen vom Himmel. Am Mittwochmorgen strahlte dann aber die Sonne vom blauen Himmel.

Wetter in Franken: Bis zu 18 Grad am Mittwoch, 22. März

Für Mittwoch, 22. März, prognostiziert Wetter-Experte Stefan Ochs (wetterochs.de) für Franken Höchsttemperaturen von 18 Grad. Starke Böen sind allerdings möglich. Donnerstag und Freitag ist es dann überwiegend stark bewölkt. Tagsüber liegen die Temperaturen bei 15, nachts bei 10 Grad.

„Gebiet mit höhenkalter Luft“: Regenschauer und Gewitter in Franken möglich

„Am Samstag überquert uns ein Gebiet mit höhenkalter Luft. Die Labilität sorgt für die Bildung zahlreicher Regenschauer und es sind auch einzelne Gewitter möglich. In Schauernähe treten stürmische Böen aus Südwest auf“, so die Prognose des Wetter-Experten. Die Tageshöchsttemperaturen liegen dann bei nur noch 10 Grad.

Feuchte Kaltluft kommt nach Bayern: „Zahlreiche Regen-, Schnee- und Graupelschauer“

Am Sonntag zieht dann „ein von Nordfrankreich kommendes Tief bei uns durch und bringt zeitweilige Regenfälle“, berichtet Ochs. Erneut klettert das Thermometer maximal auf 12 Grad. „Hinter dem Tief strömt am Montag und Dienstag mit in Böen starken bis stürmischen Nordwestwinden feuchte Kaltluft zu uns.“ Dann sei es wechselnd bewölkt mit „zahlreichen Regen-, Schnee- und Graupelschauern.“ Mehr als sechs Grad werden nicht mehr erreicht.

In der nächsten Woche ist sogar mit Nachtfrösten bis -3 Grad zu rechnen. Die erste Frostnacht dürfte die von Montag auf Dienstag sein, so Ochs. (kam)

