Städte-Ranking: So viel zahlen Studenten in Franken für WG-Zimmer - „Deutliche Preissteigerungen“

Von: Christian Einfeldt

WG-Zimmer gesucht: In Erlangen kostet ein WG-Zimmer im Durchschnitt 450 Euro. (Symbolbild) © Papsch/Imago

Teures Wohnen: In Franken zahlen Studierende für ein WG-Zimmer durchschnittlich mehr als 400 Euro – mitunter 50 Euro mehr als 2022.

Nürnberg – Die Suche nach bezahlbarem Wohnraum ist derzeit alles andere als einfach – die Situation von Studierenden exemplarisch. Im Vergleich zum Vorjahr erreichen die fränkischen Uni-Städte ein unerreichtes Preisniveau. „Die Dynamik deutlicher Preissteigerungen hat sich bisher noch nicht abgeschwächt“, sagt Stefan Brauckmann, Geschäftsführer des Moses Mendelssohn Instituts (MMI). Das Institut hat die Summen, die Studierende in Nürnberg, Erlangen, Bayreuth, Würzburg und Bamberg für Wohnraum aufrufen müssen, zusammengefasst. Für ein WG-Zimmer zahlen sie durchschnittlich um die 100 Euro mehr als noch 2013.

Ranking: WG-Zimmer-Preis steigt kontinuierlich

Die Inflationskrise wirkt sich weiter auf dem Wohnungsmarkt aus. Die einmalige Auszahlung der Energiepauschale für Studierende rückt in den Hintergrund, eine aktuelle Studie erinnert an die finanziellen Nöte. Der bundesweite Vergleich der 91 Hochschulstandorte macht deutlich, inwiefern Preissteigerungen allgegenwärtig sind. Eine von der Unternehmensgruppe GBI AG in Auftrag gegebene Studie macht das Problem anschaulich. Wie das Online-Portal infranken.de berichtet, steigt der Wohnpreis heruntergerechnet durchschnittlich um 10,6 Prozent. Ein WG-Zimmer in Deutschland kostet aktuell im Schnitt 458 Euro.

Die MMI-Studie reißt eine große Lücke zum Preisniveau, das in Bayern noch vor zehn Jahren galt. Im fränkischen Raum bestätigt insbesondere der Hochschulstandort Erlangen diesen Eindruck. Studierende zahlen hier derzeit für ein WG-Zimmer im Durchschnitt 450 Euro. Das entspricht im Vergleich zum Vorjahr 2022 ein Anstieg um 50 Euro, während dasselbe Zimmer 2013 noch 350 Euro gekostet hätte.

Fränkisches Preisniveau im Ranking – so teuer ist ein WG-Zimmer: 1. Erlangen: 450 Euro (2022: 400 Euro, 2013: 350 Euro) 2. Nürnberg: 425 Euro (2022: 395 Euro, 2013: 320 Euro) 3. Bamberg: 400 Euro (2022: 350 Euro, 2013: 300 Euro) 4. Würzburg: 400 Euro (2022: 390 Euro, 2013: 315 Euro) 5. Bayreuth: 370 Euro (2022: 342 Euro, 2013: 280 Euro)

Münchner WG-Zimmer kostet 720 Euro: „Es bedarf dringend zusätzlicher finanzieller Unterstützung“

„Es bedarf dringend zusätzlicher finanzieller Unterstützung“, zitiert infranken.de den Institut-Geschäftsführer Brauckmann. Studierende wären aktuell auf das volle Gehalt eines Minijobs angewiesen – nur, um die monatliche Miete eines WG-Zimmers finanzieren zu können. Der erhöhte Preis sei vor allem auf hohe Nebenkosten zurückzuführen. „Die verteuerte Energie spielt bei dieser Entwicklung eine entscheidende Rolle“, sagt Brauckmann.

Die zuletzt gewährte Energiepauschale von 200 Euro hätte seiner Meinung „nur einen sehr kurzfristigen Effekt“ gehabt. Gleiches würde für die vorgenommene BAföG-Anhebung Mitte 2022 gelten. Studierende bekommen 360 Euro statt 325 Euro – doch das „reicht in 68 Städten nicht einmal für ein durchschnittliches Zimmer“. In keiner anderen deutschen Stadt stellt sich Inflations- und Energiekrise übrigens so ausgeprägt dar wie in München. Ein WG-Zimmer für 720 Euro – die bayerische Landeshauptstadt erhält zufolge der MMI-Studie die zweifelhafte Auszeichnung der höchsten Wohnpreise.

