Betrug über WhatsApp: Vater aus Erlangen überweist große Summe an Fake-Tochter

Ein Vater aus Erlanger wurde via WhatsApp betrogen. (Symbolbild) © Fabian Sommer/dpa

Am 20. Februar wurde ein Erlanger via WhatsApp betrogen – und verlor dabei 2.000 Euro. Die Polizei warnt vor derartigen digitalen Betrugsmaschen.

Erlangen – Wenn es darum geht, an Geld zu kommen, springen Täterinnen und Täter inzwischen auch auf den digitalen Zug auf und verwenden WhatsApp als ihren Tatort. So auch in Erlangen: Als ein 59-jähriger Vater aus Erlangen am Sonntag (20. Februar) eine WhatsApp-Nachricht von seiner „Tochter“ zugeschickt bekam, schien er wohl nicht an deren Identität zu zweifeln und überwies ihr 2.000 Euro, nachdem sie ihn darum gebeten hatte.

Auch die unbekannte Nummer irritierte ihn nicht – schließlich hatte „seine Tochter“ auch dafür eine Erklärung. Nämlich, dass ihr Handy kaputtgegangen sei und ihr Online-Banking derzeit deswegen nicht funktioniere. Deswegen müsse ihr Vater die Überweisung übernehmen.

WhatsApp-Betrug: Polizei warnt vor Masche in Franken

Das berichtet das Polizeipräsidium Mittelfranken und erklärt, dass sich die Täterinnen und Täter im Namen der Verwandten oft Erklärungen bedienen, wie, dass das Handy in die Toilette gefallen oder kaputt sei, weshalb sie nun eine neue Nummer hätten. Danach folgt meist die Begründung dafür, warum sie schnell Geld auf ihrem Geldkonto bräuchten.

Als „seine Tochter“ wenige Wochen wieder um Geld bat, erkannte der Vater aus Erlangen, dass er betrogen wurde und meldete sich bei der Kriminalpolizei Nürnberg, die inzwischen die Ermittlungen übernommen haben soll. Bislang sei noch nicht klar, wie die Täter an die Handynummern gelangen. Gleichzeitig warnt das Polizeipräsidium Mittelfranken aber vor derartigen Betrugsmaschen und bittet vor allem ältere Herrschaften darum, Folgendes zu beachten:

Fragen Sie persönlich nach, wenn Sie von einer unbekannten Nummer auf WhatsApp angeschrieben wurden und nehmen Sie diese nicht ohne Weiteres in ihre Kontaktliste auf.

Wenn Sie zu Geldüberweisungen aufgefordert werden, sollten Sie skeptisch werden. Wenn Sie merken, dass Sie betrogen wurden, allerdings schon überwiesen haben, dann veranlassen Sie über Ihre Bank eine Rücküberweisung und erstatten Sie sofort Anzeige bei der Polizei.

Bitte löschen Sie niemals den Chatverlauf.

Wer eine solche Nachricht per WhatsApp erhält, soll sich umgehend bei den Beamten melden.

