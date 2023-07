Wind, Regen und wenig Sonne: Macht der Sommer in Franken Pause? Experte mit Prognose

Von: Katarina Amtmann

Das Wetter in Bayern war zuletzt geprägt von Hitzewellen und Unwettern. Das scheint - vorerst - vorbei zu sein. Die Prognose für Nürnberg und die Region.

Nürnberg - Nachdem Hitzewelle auf Hitzewelle folgte und nur hin und wieder durch eine Unwetterwalze unterbrochen wurde, scheint es damit jetzt erstmal vorbei zu sein. In Nürnberg steigen die Temperaturen am Samstag, 22. Juli, maximal auf 24 Grad - zwar sommerlich warm, aber weit entfernt von den 37 Grad, die es vor Kurzem noch gab. Am Nachmittag können in der Regnitz-Region lokal auch Regenschauer entstehen, wie Wetter-Experte Stefan Ochs (wetterochs.de) berichtet.

Wetter in Bayern: Tief über Wales - Wenig Sonnenschein in Franken

„Am Sonntag haben wir es mit einem kräftigen Tief mit Kern über Wales zu tun. Dabei liegen wir in einer für die Jahreszeit ungewöhnlich starken Südwestströmung“, erklärt Ochs in seiner Prognose für Franken. Der Wind sei im Mittel mäßig bis frisch, in Böen aber stark bis stürmisch. Aufgrund vieler Wolkenfelder werde die Sonne wahrscheinlich nur gelegentlich scheinen. Für Bamberg sagt der Wetter-Experte nur zwei Stunden Sonnenscheindauer vorher, für Roth immerhin sechs. Regnen soll es nicht, die Temperaturen klettern auf 24 (Bamberg) und 26 Grad (Roth).

Das Wetter in Franken könnte teils regnerisch werden (Symbolbild). © IMAGO / Rolf Poss / Action Pictures (Collage: Merkur.de)

Wetter in Bayern: Montag noch sommerlich, danach deutlich kühler

„Abweichend davon zeigt das GFS-Wettermodell am Sonntagvormittag eine längere sonnige Phase mit einem kurzzeitigen Temperaturanstieg auf 29 Grad. Diese Temperaturen könnten dann sogar zur Bildung einzelner Gewitter ausreichen“, erklärt Ochs. Das Tief wandert schließlich von Wales weiter nach Südskandinavien und bleibt dort von Montag bis Mittwoch liegen. „Es ist überwiegend stark bewölkt bis bedeckt mit schauerartigen und teilweise gewittrigen Regenfällen“, so der Wetter-Experte. Montag können in Franken noch bis zu 27 Grad erreicht werden, Dienstag und Mittwoch müsse man sich wohl mit Höchsttemperaturen nahe 21 Grad zufriedengeben. (kam)

