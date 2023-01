„Satter Hochdruck-Wert“: Bringt ein Tief dann Schnee nach Franken? Zweistellige Minusgrade möglich

Von: Katarina Amtmann

Der Wintereinbruch in Teilen Bayerns sorgte am Mittwoch für Chaos. Franken könnten weitere Schneefälle drohen – und Temperaturen unter Minus 10 Grad.

Nürnberg - Am Mittwoch, 18. Januar, sorgte ein Wintereinbruch für Chaos – vor allem in Franken. Teilweise kam es zu Schulausfällen, der öffentliche Nahverkehr war beeinträchtigt, auch Unfälle waren eine Folge des winterlichen Wetters.

Wetter in Franken: Schneefälle möglich – Dauerfrost oberhalb von 300 Metern

Und nun? Am Donnerstag ist es in Franken wechselnd bis stark bewölkt, wie Wetter-Experte Stefan Ochs auf seiner Website wetterochs.de berichtet. Leichte Schneeschauer treten demnach am ehesten in der Fränkischen Schweiz auf. In Fürth werde es mit + 1,4 Grad am wohl am wärmsten. In Bamberg verhindere die Schneedecke höhere Temperaturen, mehr als + 0,4 Grad sind dort nicht zu erwarten. Mit frischen Windböen ist über Mittag und am frühen Nachmittag zu rechnen.

Am Freitag sind leichte Schneefälle in Franken möglich, „aber die Wettermodelle sind da nicht auf einer einheitlichen Linie. Am meisten Neuschnee könnte es mit bis zu 3 cm im westlichen Steigerwald geben“, so der Wetter-Experte. Am Samstag werde es wechselnd bewölkt und niederschlagsfrei. „In tiefen Lagen tagsüber bis knapp über 0 Grad, oberhalb von 300 m Dauerfrost“, lautet die Prognose.

In Franken könnte es weiter schneien (Archivbild). © IMAGO / Alexander Rochau

„Satter Hochdruck-Wert“: Bringt ein Tief dann Schnee nach Franken? Minus 10 Grad möglich

„Der kontinuierliche Luftdruckanstieg verstärkt sich am Samstag sogar noch und es werden 1030 hPa erreicht, also schon ein satter Hochdruck-Wert“, berichtet Ochs weiter. Bei den meisten Wettermodellen wird der Hochdruckaufbau in der Nacht zum Sonntag dann kurz unterbrochen. Ein kleines Tief könnte dann bis zu fünf Zentimeter Neuschnee bringen, bevor sich dann am Montag das Hoch endgültig durchsetzt. „Die Sache ist aber noch wackelig. Beim britischen Wettermodell z.B. spielt dieses kleine Tief gar keine Rolle und der Luftdruck steigt schon am Sonntag auf 1035 hPa“, so Ochs.

In den Nächten tritt verbreitet Frost bis -5 Grad auf. Dort wo Schnee liegt (wie zum Beispiel in Bamberg) sind sogar Werte unter Minus 10 Grad möglich. (kam)

