Wetter in Nürnberg: Hoffnung zerschlagen – Meteorologe spricht über Dauerregen, der nicht kommt

Der Regenschwapp hätte was. Unser Obstgarten leidet, das Obst verbrennt in der heißen Sonne. Die Tomaten fallen dieses Jahr weitgehend aus. Da ist der Schaden schon zu groß geworden. Es wäre schön, wenn wenigstens die nächste Woche mal richtig kräftiger Regen über mindestens mal zwei Wochen hier in Nordbayern kommen würde. Das würde wenigstens unsere Brombeeren, unsere Kiwi und auch unsere Apfelbäume retten und die Grundwasserspeicher wieder auffüllen die fast leer sind. Die Regentonnen sind schon seit Wochen leer, der Rasen längst zu Staub zerfallen. Der ist unrettbar verloren. Da ist schon Planung für nächstes Jahr. Der Rasen wird komplett abgefräst, die Erde darunter kommt raus, neue Erde kommt rein und neuer Rollrasen drüber in der Hoffnung dass der dann was wird. Und auch die Rosenbüsche leiden in der heißen Sonne (ja bei uns blühen noch ein paar wenige Rosenbüsche).