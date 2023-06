„Schrie um Hilfe“: Mann greift Frau in ihrer eigenen Wohnung an

Von: Katarina Amtmann

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Vorfall in Nürnberg (Symbolbild). © IMAGO / Daniel Scharinger

Als es an ihrer Tür klopfte, öffnete die Frau. Daraufhin drängte ein Unbekannter sie in die Wohnung und brachte sie zu Boden.

Nürnberg - Ein Unbekannter hat eine Frau am Freitag, 9. Juni, in ihrer Wohnung in Nürnberg angegriffen. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise zu dem Vorfall in der Südstadt.

„Dame schrie um Hilfe“: Unbekannter drängt Frau in ihre Wohnung und bringt sie zu Boden

Der Pressemitteilung zufolge klopfte es gegen 20.55 Uhr an der Wohnungstür der 76-Jährigen in der Allersberger Straße. Nachdem die Frau geöffnet hatte, drängte der Unbekannte sie in die Wohnung und brachte sie zu Boden. „Die Dame schrie um Hilfe und versuchte sich zur Wehr zu setzen,“ heißt es weiter. Der Mann hielt ihr daraufhin den Mund zu und kniete sich auf die Seniorin. Nach einigen Minuten flüchtete er.

„Der Täter äußerte weder eine Forderung noch kam es zu sexuellen Handlungen gegenüber der Seniorin“, so die Polizei weiter. Die Frau wurde bei dem Vorfall leicht verletzt.

Angriff auf Seniorin in Nürnberg: So wird der Verdächtige beschrieben

circa 25 Jahre alt

circa 175 cm groß

schlank

südländischer Typ

schwarze, kurze, lichte Haare

Kinn- und Oberlippenbart

Frau wird in ihrer eigenen Wohnung angegriffen: Polizei sucht Zeugen

Die Ermittlungen wegen Körperverletzung und Hausfriedensbruch führt die Polizeiinspektion Nürnberg-Ost. „Die Beamten bitten Personen, die auffällige Beobachtungen gemacht haben oder Angaben zu dem Unbekannten machen können, sich unter der Rufnummer 0911 9195-0 zu melden“, heißt es weiter. (kam)

