„Haben uns Traum erfüllt“: Fränkische Metzger gewinnen Weltmeisterschaft in den USA

Von: Tanja Kipke

Teilen

Das Team „Butcher Wolfpack“ aus Deutschland konnte sich bei der diesjährigen World Butchers Challenge durchsetzen. © World Butchers‘ Challenge

Das deutsche Team „Butcher Wolfpack“ gewann die World Butchers‘ Challenge. Zwei der Metzger kommen aus Franken und sind mächtig stolz auf ihren Erfolg.

Nürnberg – Sie trainierten seit 2019. In diesem Jahr hat es endlich geklappt, das Team „Butcher Wolfpack“ aus Deutschland konnte sich bei den Metzger-Weltmeisterschaften in den USA durchsetzen. Am 2. und 3. September fanden die World Butchers‘ Challenges in Sacramento statt. Die besten Metzger der Welt treffen sich, um gegeneinander anzutreten.

„13 Teams kämpfen in 5er-Gruppen um den Titel, dabei müssen sie in 3,5 Stunden ein halbes Rind, ein halbes Schwein, ein ganzes Lamm und 5 Hähnchen fachmännisch korrekt ausbeinen, zuschneiden und thekenfertig präsentieren“, heißt es in einer Pressemitteilung. Abschließend bewerte eine Jury die Sauberkeit des Ausbeinens der Stücke, Geschmack einzelner Erzeugnisse und die kreative Präsentation der Produkte.

Fränkische Metzger gewinnen Weltmeisterschaft in den USA: „Trainierten härter“

Vor diesem Jahr hatte das deutsche Team noch keinen Erfolg feiern können. Nicht einmal einen Treppchenplatz. „Wir haben einfach gemerkt, dass wir grundsätzlich etwas ändern müssen und hatten einen solchen Wettkampf einfach unterschätzt. Deshalb mussten wir härter als je zuvor trainieren“, erklärt Metzgermeister und Fleischsommelier Dirk Freyberger aus Nürnberg. Er ist der Kapitän des Teams, das sich dieses Jahr den ersten Platz verdiente. Neben dem Weltmeistertitel holt sich die deutsche Mannschaft auch noch Auszeichnung für die beste Rinderwurst und die beste Gourmetwurst.

„Als Team-Kapitän des Butcher Wolfpack, kann ich nur sagen, dass wir uns einen Traum erfüllt haben“, so Freyberger. Noch ein weiterer fränkischer Metzger ist Teil des deutschen Teams. Jürgen Reck von der Dorfmetzgerei in Möhrendorf (Landkreis Erlangen-Höchstadt) war ebenfalls dabei. Er dankt in einer Mitteilung seinen Freunden und Verwandten für die tatkräftige Unterstützung. „Ihr seid alle Weltmeister“, schreibt er auf seiner Homepage.

(Übrigens: Unser Nürnberg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Mittelfranken und der Franken-Metropole. Melden Sie sich hier an.)

Jungmetzger Fabian Schüttle holt Vizemeistertitel in der Kategorie „Apprentice“

Und als wären die Siege noch nicht genug, konnte ein junges Mitglied des „Wolfrudels“ noch einen weiteren Titel holen. Fabian Schüttle aus dem deutschen Team wurde Vizemeister in der Kategorie „Apprentice“, also im Azubi-Wettbewerb.

Den zweiten Platz der World Butchers‘ Challenge ergatterte das australische Team „The Makani“. Den dritten Platz holte Neuseeland mit ihrem Team „The Hellers Sharp Blacks“. (tkip)