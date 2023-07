„Unfassbar, was hier ankommt“: Nürnberger Oberbürgermeister zeigt Hass-Brief – „Rote Linie überschritten“

Von: Katarina Amtmann

Nürnbergs Oberbürgermeister Marcus König hat auf Facebook einen schockierenden Hass-Brief öffentlich gemacht. Für den CSU-Politiker gibt es viel Solidarität.

Nürnberg - „Unfassbar, was hier ankommt“. Mit dieser Nachricht macht Marcus König, Oberbürgermeister von Nürnberg, einen Hass-Brief öffentlich. Und es scheint nicht der erste zu sein.

„Unfassbar, was hier ankommt“: Nürnberger OB König macht Hass-Brief öffentlich

Zu einem Foto des Briefes schrieb er, dass er heute (Mittwoch, 19. Juli, Anmerkung der Redaktion) ein besonders eindrückliches Beispiel zeige, mit welchem Hass und Hetze „wir als Stadt immer wieder konfrontiert werden. Warum ‚Wir‘? Weil es nicht nur mir so ergeht, sondern einer leider steigenden Zahl von Kolleginnen und Kollegen, die bei ihrem Dienst für die Bürger dieser Stadt beleidigt und dabei teils auch tätlich angegangen werden“, zeigte sich der CSU-Politiker schockiert.

„Rote Linie überschritten“: Nürnbergs Oberbürgermeister König (CSU) macht Hass-Brief öffentlich

Er erstatte nicht nur in diesem, sondern in allen solchen Fällen konsequent Anzeige, so König weiter. „Jeder macht bei seiner Arbeit Fehler - mich ausdrücklich eingeschlossen. Konstruktive Kritik ist in einer Demokratie nötig und erwünscht. Aber hier werden rote Linien überschritten“, schrieb der Politiker auf Facebook dazu.

„Unfassbar und unmöglich“: Solidarität mit Nürnbergs Oberbürgermeister nach Hass-Brief

„Wir können das nur aufs allerschärfste verurteilen! Das geht gar nicht und überschreitet alle Grenzen. Super, dass Sie das öffentlich machen: Denn Schweigen bringt nichts, nur den Verfasser:innen solcher Hass-Briefe“, kommentierte die Stadtratsfraktion der Grünen den Post. König bedankt sich daraufhin für die Solidarität. „Wirklich unfassbar und unmöglich! Und das in unserem schönen und bunten Nürnberg, der Stadt der Menschenrechte“, lautete ein weiterer Kommentar. Für Nürnbergs OB und seine Kollegen gab es viel Unterstützung: „Es erschüttert jedes Mal aufs Neue, so etwas sehen zu müssen . Und genau deshalb braucht es konsequente Verfolgung gegen Hass und Hetze im Netz.“

„Unfassbar, über ein solches Ausmaß an niederer Gesinnung und Brutalität bleibt mir die Spucke weg“, zeigte sich eine weitere Person in den Kommentaren entsetzt. „Unfassbar. So ein Brief macht einen einfach nur sprachlos.“ Über 500 Personen haben nach zwei Tagen auf den Facebook-Post reagiert, sei es mit einem Like oder einem wütenden Smiley. Weit über 300 Menschen haben den Beitrag kommentiert, über 40 ihn sogar geteilt. (kam)

