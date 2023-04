„Finde es traurig“: Kaufland-Kunde beschwert sich mit Foto - Supermarkt reagiert zerknirscht

Von: Katarina Amtmann

Ein Kaufland-Kunde beschwerte sich über ein fast leeres Supermarkt-Regal (Symbolbild). © IMAGO / Zoonar

Ein Kaufland-Kunde machte seinem Ärger auf Facebook mit einem Foto Luft. Kurz vor Ostern war das Eier-Regal fast leer. Die Reaktionen fielen auf den Post unterschiedlich aus.

Ansbach - Vor den Osterfeiertagen zog es viele Menschen nochmal in die Supermärkte. Einkäufe für einen leckeren Osterbrunch oder für das Abendessen mit der Familie standen an, möglicherweise landeten auch noch einige Schoko-Osterhasen für die Kleinen im Einkaufswagen.

„Finde es traurig“: Kaufland-Kunde äußert Unverständnis mit Foto auf Facebook

Auch das Färben von Eiern ist Tradition und gehört für viele zu einem richtigen Osterfest dazu. Doch nicht in jedem Supermarkt wurde man noch fündig. „Kaufland Ansbach heute Mittag, das Eierregal, so gut wie nichts drin! Da ist Ostern schon vorgezogen, viel Spaß beim suchen“, schrieb ein Supermarkt-Kunde am Donnerstag, 6. April, zu einem Foto von fast leeren Regalen auf Facebook. „Also eigentlich finde ich es traurig, dass es in so einem großen Geschäft keine Eier gibt!!“

„Mir kommen glatt die Tränen“: Facebook-Nutzer irritiert über Kaufland-Beschwerde

„Eier sind generell momentan schwierig zu bekommen - woran das liegt keine Ahnung, aber auch die Qualität überall ist nicht die beste. Kommt halt mal vor, egal ob da nun Ostern ist oder nicht“, zeigte jemand in den Kommentaren Verständnis für den Supermarkt. „Ja, das ist so traurig... mir kommen glatt die Tränen“, äußerte sich jemand - wohl ironisch. „Wie plötzlich Ostern vor der Tür steht. Dann fährt man halt mal noch in andere Geschäfte oder unterstützt die Bauern in der Nähe“, meinte eine weitere Person.

„Sieht in der Tat ganz schön leer aus“: Kaufland äußert sich zerknirscht nach Kunden-Kritik

Doch sogar der angesprochene Supermarkt reagierte nach kurzer Zeit und kommentierte den Post. „Danke für deine Nachricht. Das sieht in der Tat ganz schön leer aus in der Filiale“, äußerte sich Kaufland zerknirscht. „Wir würden dir gerne anbieten, uns eine Direktnachricht zu senden mit deiner E-Mail-Adresse und der genauen Filiale. Dann würden wir dein Feedback weiterleiten an die Kollegen vom Kundenmanagement. Trotz allem wünschen wir dir ein schönes Osterfest.“

Die Person, die das Foto gepostet hat, äußerte sich ebenfalls nochmal in den Kommentaren: „Danke passt, war bei Netto (...) Schöne Ostern,“ schrieb derjenige zu einem Lachsmiley. (kam)

