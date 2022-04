„Keine Mühen gescheut“: Fränkischer Ladeninhaber nimmt sich mit Zettel selbst auf die Schippe

Von: Katarina Amtmann

Dieser Zettel aus Erlangen sorgt für Aufsehen. © Screenshot Instagram/Notes of Germany

Ein Ladeninhaber aus Erlangen feiert offenbar die Wiedereröffnung seines Geschäfts – mit einem ironischen Zettel im Schaufenster. Und das Netz liebt ihn.

Erlangen – „Liebe Kunden, es freut mich Ihnen mitteilten zu können, dass ich wieder für Sie da bin“. So beginnt eine Nachricht, welche die Instagram-Seite „Notes of Germany“ aus Erlangen geteilt hat. Der Zettel hängt im Schaufenster eines Geschäfts, um was für einen Laden es sich dabei handelt, ist nicht bekannt.

Notes of Germany: Zettel aus Erlangen geht viral

Der Besitzer freut sich aber über die Wiedereröffnung: „Für eine entsprechende Aufmerksamkeit dieses Anlasses habe ich keine Mühen gescheut und einen ganzen Luftballon investiert!“ Besagter Luftballon ist direkt neben dem Zettel zu sehen. „Man gönnt sich ja sonst nichts“, kommentiert die Seite „Notes of Germany“ diesen Beitrag trocken.

Zettel aus Erlangen sorgt auf Instagram für Unterhaltung: „Go big or go home“

„Go big or go home“, ist unter dem Beitrag zu lesen. „Einen ganzen Ballon, wow“, kommentiert jemand ironisch. „Bei den Öffnungszeiten wird es für nen größeren auch niemals reichen …“, so ein Kommentar mit Blick auf die Öffnungszeiten: Dienstag bis Samstag, 9–12 Uhr.

Instagram-Zettel: Geschäft aus Erlangen sorgt für Aufsehen – „Ich würde hingehen“

„Keine Kosten gescheut“, amüsiert sich jemand über den Ballon. Gut kommt der Zettel aber auch bei einer anderen Person an: „Ich würde hingehen!!“ (kam)

