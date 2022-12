Beim Grünkohl-Wiegen in den Weg gestellt: Unbekannter sucht Frau nach kurioser Supermarkt-Begegnung

Von: Katarina Amtmann

Eine Frau hat bei einer Begegnung im Supermarkt bei jemandem einen bleibenden Eindruck hinterlassen. © IMAGO / Westend61 / Screenshot Instagram Notes of Germany (Merkur.de-Collage)

Eine Frau hatte sich dem Unbekannten beim Grünkohl-Wiegen in den Weg gestellt. Nun möchte er sie kennenlernen – und sucht per Zettel nach der Supermarkt-Begegnung.

Erlangen - Erneut sorgt ein Zettel auf Social Media für Aufsehen. Eine Zettel-Forderung aus Bayern bewirkte erst kürzlich genau das Gegenteil dessen, was sich die Person eigentlich gewünscht hatte.

Beim Grünkohl-Abwiegen in den Weg gestellt: Zettelschreiber sucht Frau aus Supermarkt

„Wanted“, hat jemand nun in Erlangen groß auf einen Zettel geschrieben und erläutert weitere Details zu seiner Suchanfrage. „Die Frau, die sich mir am Samstag, 3. Dez., nach 18 Uhr in den Weg stellte, als ich Grünkohl abwiegen wollte, möchte ich gerne kennenlernen.“ Eine Kontaktmöglichkeit hat derjenige auch gleich hinterlassen: gruenkohl@inerlangen.de. Die Seite „Notes of Germany“ hat den Zettel mit den Worten „Neulich im Supermarkt“ auf ihrer Instagram-Seite gepostet.

„Cordula Grün(kohl)“ - Instagram-Nutzer amüsieren sich über Supermarkt-Geschichte

„Cordula Grün(kohl)“ scherzt jemand mit Blick auf den Hit des österreichischen Sängers Josh, der auch auf dem Oktoberfest 2019 oft gespielt wurde. „Das muss vielleicht noch abgewägt werden“, amüsiert sich eine weitere Person unter dem Post. „SoKo Karnickelfraß ermittelt“, meint ein dritter Instagram-Nutzer mit Blick auf das wahrscheinlich nicht bei jedem beliebte Wintergemüse.

Erlanger sucht Frau - Über 500 Likes für Grünkohl-Zettel

Nach nur wenigen Stunden hat der Instagram-Post von „Notes of Germany“ über 500 Likes gesammelt. Ob die Suche des Grünkohl-Fans erfolgreich war, ist allerdings nicht klar. (kam)

