Mann mit Pistole bedroht Frau: Streit führt zu USK-Einsatz in Franken

Von: Katarina Amtmann

Polizei, ein Hubschrauber und das USK waren in Zirndorf im Einsatz. © NEWS5 / Oßwald

Ein Mann bedrohte eine Frau vor einem Wohnhaus in Zirndorf. Es folgte ein Großeinsatz der Beamten. Der 39-Jährige wurde kurz darauf geschnappt.

Zirndorf - Ein Mann (39) hat am Mittwoch, 1. Februar, eine Frau in Zirndorf im Landkreis Fürth bedroht. Er zeigte auch eine „mutmaßliche Schusswaffe vor“, so die Polizei in einer Pressemitteilung am Donnerstag.

Mann bedroht Frau in Zirndorf verbal - und zeigt Pistole

Demnach geriert der 39-jährige mutmaßliche Hausgast gegen 22 Uhr mit einer Frau vor einem Mehrfamilienhaus in der Richard-Wagner-Straße in Streit. Er soll eine Pistole vorgezeigt und die 36-Jährige verbal bedroht haben. Die Frau verlor den Mann aus den Augen und rief die Polizei.

Polizei, Hubschrauber und USK suchen in Zirndorf nach Verdächtigem

Alarmierte Streifen, Beamte des Unterstützungskommandos Mittelfranken (USK) und ein Diensthundeführer sicherten daraufhin vorsorglich das Gebäude, da der Mann und die Waffe zunächst in dem Haus vermutet wurden. Ermittlungen ergaben jedoch, dass der Mann bereits vor Eintreffen der Polizei geflohen war.

Sofort wurden Fahndungsmaßnahmen eingeleitet, auch ein Polizeihubschrauber war beteiligt. Der Mann konnte schließlich in der Nähe des Hauses festgenommen werden. Er hatte eine Luftpistole bei sich. „Über eine entsprechende Erlaubnis zum Führen der Waffe verfügte er nicht“, so die Polizei.

Mann bedroht Frau und hat Pistole dabei - Er hatte bereits zuvor randaliert

Ein Atemalkoholtest bei dem Mann ergab einen Wert von über 1,5 Promille, eine Blutentnahme wurde angeordnet. Es kam außerdem noch heraus, dass der Mann schon vor dem eskalierten Streit in einer anderen Straße randaliert hatte. Er hatte mehrere Türen beschädigt und so für einen Schaden von rund 2000 Euro gesorgt.

„Der 39-Jährige muss sich nun unter anderem aufgrund des Verdachts der Bedrohung, des Verstoßes gegen das Waffengesetz und der Sachbeschädigung strafrechtlich verantworten. Auf Antrag der zuständigen Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth wird er einem Ermittlungsrichter zur Prüfung der Haftfrage vorgeführt“, so die Polizei. (kam)

