„Unverschämtheit“: Restaurant verhängt Strafe, wenn Gäste nicht zu Reservierung kommen – Wirt erklärt, warum

Von: Leyla Yildiz

Teilen

Ein Nürnberger Restaurant verlangt von Gästen eine Strafgebühr, wenn sie nicht zu ihrer Reservierung auftauchen. Der Inhaber des Culinas erklärt, warum.

Nürnberg - Eine Reservierung bei einem Restaurantbesuch ist mehr als üblich: So können die Gäste meist davon ausgehen, dass sie einen Tisch sicher haben und die Wirte auf der anderen Seite haben Planungssicherheit. Doch die fällt immer häufiger weg, da viele Restaurantbesucher zu ihrer Reservierung einfach nicht erscheinen. Ein Nürnberger Restaurant hat deshalb bereits 2020 eine Strafgebühr über 30 Euro eingeführt.

Marco Marongiu, der Chef und Inhaber des italienischen Lokals Culina, erklärt, warum er diesen Schritt gehen musste. „Eine Reservierung in einem Restaurant ist verbindlich. Leider gab es in der Vergangenheit zu viele Gäste, die sich an diese Verbindlichkeit und die damit verbundene Pflicht, ihre Reservierung rechtzeitig zu stornieren nicht gehalten haben“, sagt er auf Anfrage von IPPEN.MEDIA.

Restaurant in Nürnberg verlangt Strafgebühr, wenn Gäste zur Reservierung nicht kommen

Als Beispiel nennt Marongiu neben kleineren Reservierungen für vier Personen auch große Gruppen beziehungsweise Firmen, die für die Messe in der Stadt sind. „Das Sekretariat einer Firma reserviert beispielsweise für zehn bis zwölf Personen in drei verschiedenen Restaurants in Nürnberg für ein und denselben Abend. Die Gruppe besucht aber nur ein Restaurant und den anderen zwei Restaurants wird der Tisch meist gar nicht, beziehungsweise in seltenen Fällen sehr kurzfristig abgesagt“, erklärt der Gastronom.

Wer nicht zu seiner Reservierung erscheint, muss in dem Nürnberger Restaurant Culina eine 30-Euro-Strafgebühr zahlen. © Steinach/Wirestock/Imago (Symbolbild)

(Übrigens: Unser Nürnberg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Mittelfranken und der Franken-Metropole. Melden Sie sich hier an.)

Er sagt von sich, dass er seine Arbeit über alles liebt. Seit 1992 ist er in der Frankenmetropole mit seinem Restaurant vor Ort und steht selbst in der Küche. „Ich persönlich koche jedes einzelne Gericht und bereite alles frisch zu“, sagt er. „Ein gemeinsames Essen ist so etwas Wunderbares. Aber diese Leichtsinnigkeit, die manche Gäste gegenüber Gastronomen an den Tag legen, empfinde ich wirklich als sehr unangenehm.“

Nürnberger Restaurant verlangt Strafgebühr: Gäste waren zu Beginn sehr empört

Die Gäste waren laut Marco Marongiu zu Beginn sehr empört über die Neuerung. „Sie fanden es eine Unverschämtheit, so etwas zu verlangen.“ Die Mitarbeiter des Restaurants seien teilweise sehr harsch angegangen worden. Vor allem Sprüche wie: sie seien „ja nur ein einfaches und kein Sterne-Restaurant“, musste sich das Personal anhören. Die Kreditkarte würde da nur als Sicherheit hinterlegt und erst belastet werden, wenn zu spät oder überhaupt nicht abgesagt werde.

Das Nürnberger Gourmetrestaurant Essigbrätlein hat ebenfalls eine Strafgebühr eingeführt.

Marco Marongiu meint: „Jeder Mensch hat Verantwortung zu tragen und Verpflichtungen einzuhalten. Das gilt auch für Gäste eines Restaurants.“ Da er bereits seit 2020 mit dem Reservierungssystem arbeitet, hätte sich die „anfängliche Aufruhr“ bereits wieder gelegt. Und ‒ das ist das Gute daran ‒ der Gastronom hat tatsächlich seitdem weniger abgesagte Reservierungen. (ly)

12 Dinge, ohne die Nürnberg nicht Nürnberg wäre Fotostrecke ansehen

Alle Nachrichten aus Nürnberg und Umgebung sowie aus ganz Bayern lesen Sie immer bei uns. News und Geschichten aus Bayern sind nun auch auf unserer Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.